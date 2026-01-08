Nesta semana, 111 reeducandos dos três Centros de Progressão Penitenciária (CPP) de Bauru não retornaram da última saída temporária de 2025. Conforme o JCNET noticiou, 3.229 presos do regime semiaberto da cidade receberam o benefício concedido no dia 23 de dezembro, com retorno programado para a última segunda-feira (5).

Inicialmente, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que eram 3.211, conforme divulgado anteriormente, mas a pasta corrigiu o número. Com base no novo total, estão foragidos equivale a 3,44% dos contemplados, mesma média de 2024.

De acordo com a SAP, o Poder Judiciário é responsável pelas concessões, com base na Lei de Execução Penal. No Estado de São Paulo, a saída temporária ocorre em quatro períodos regulamentados ao longo do ano: março, junho, setembro e dezembro.