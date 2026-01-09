Foi dada a largada para as inscrições da 1ª Corrida de Rua da Associação dos Cabos e Soldados de Bauru. Os interessados já podem garantir a vaga: há lotes promocionais para as 200 primeiras inscrições ou até o dia 28 de fevereiro. Para militares, haverá um desconto exclusivo.

A prova, que terá percurso único de 5 km, está marcada para dia 22 de março, um domingo, com saída às 7h30 na sede da própria associação.

Além do kit atleta composto por sacochila e camiseta, todo participante que concluir a prova receberá a tradicional medalha de aço. Haverá premiação com troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias "Geral PCD Misto", "Geral" e "Geral Militar".