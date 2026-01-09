Foi dada a largada para as inscrições da 1ª Corrida de Rua da Associação dos Cabos e Soldados de Bauru. Os interessados já podem garantir a vaga: há lotes promocionais para as 200 primeiras inscrições ou até o dia 28 de fevereiro. Para militares, haverá um desconto exclusivo.
A prova, que terá percurso único de 5 km, está marcada para dia 22 de março, um domingo, com saída às 7h30 na sede da própria associação.
Além do kit atleta composto por sacochila e camiseta, todo participante que concluir a prova receberá a tradicional medalha de aço. Haverá premiação com troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias "Geral PCD Misto", "Geral" e "Geral Militar".
A entrega dos kits será realizada na véspera da prova (21 de março) e também pouco antes da largada. Para a retirada, é obrigatória a doação de 1 litro de leite para apoiar entidades carentes da cidade.
Serviço
Interessados podem realizar a inscrição pelo link: https://dmeventosesportivos.com.br/produto/1o-corrida-de-rua-associacao-dos-cabos-e-soldados/
Dúvidas ou mais informações pelo telefone (14) 99113-9665