Nas últimas semanas venho sentindo algo difícil de explicar. Talvez porque, no dia 10/12, terminou a campanha global 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. E o que ficou evidente, mais uma vez, é que a violência contra a mulher só aumenta. Ela cresce porque ainda é tratada de forma pontual, e não como rotina institucional.

Em Bauru, uma mulher é estuprada a cada 48 horas. No estado de São Paulo, os pedidos de medida protetiva cresceram 22,3%. No Brasil, quatro mulheres são assassinadas todos os dias. Somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo.

O artigo 5º da Constituição Federal garante a todos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Como mulher, muitas vezes sinto que isso não se aplica a nós.