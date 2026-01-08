São Manuel - As forças de segurança de São Manuel (69 quilômetros de Bauru) realizaram operação conjunta de trânsito, nesta quinta-feira (8), com o objetivo de fiscalizar ciclomotores, motocicletas e bicicletas motorizadas e promover mais segurança no trânsito da cidade. No total, oito motos foram autuadas e duas em situação irregular acabaram recolhidas.

Além da Polícia Civil, equipes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM) atuaram na operação coordenada para combater irregularidades nos veículos.

Além das oito autuações por infrações diversas, durante a abordagem, um homem ofendeu os agentes e acabou autuado em flagrante pelo crime de desacato.