O Sesi Bauru vai estrear no segundo turno da Superliga 25-26 nesta sexta-feira (9). A equipe de Bauru enfrenta o Joinville Vôlei fora de casa, no Centreventos Cau Hansen, às 18h30, pela 12ª rodada da liga nacional. A partida tem transmissão oficial da Volleyball World TV.

Com vitória no encerramento de 2025, o Sesi Bauru chegou aos 15 pontos e abre o returno na oitava colocação, tendo cinco vitórias e seis derrotas. Apesar do histórico negativo na temporada, o time de Bauru se mantém na equilibrada luta do meio de tabela, estando a apenas três pontos do quarto colocado, Itambé Minas.

Já o Joinville Vôlei chega para o returno após duas derrotas seguidas no fim de 2025, a última para o Vôlei Guarulhos BateuBet em 3 sets a 2. A equipe catarinense é décima colocada, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos em três vitórias e oito derrotas.