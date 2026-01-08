Lins - Como parte de uma investigação relacionada ao suposto crime de peculato, a Polícia Civil de Lins (102 quilômetros de Bauru), por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), recuperou, nesta quarta-feira (7), 48 aparelhos celulares que haviam sido doados pela Receita Federal à Escola Técnica Estadual (Etec) da cidade e acabaram sendo comercializados indevidamente. Nesta quinta-feira (8), outros dez também foram localizados.

De acordo com a DIG, no total, a Receita Federal doou à instituição de ensino 150 aparelhos. As apurações buscam esclarecer quantos foram vendidos de maneira ilegal. Até o momento, existe a confirmação de 58 celulares desviados, número que foi recuperado na operação. Além de um servidor, investigado por peculato, ao menos outras três pessoas são investigadas por receptação.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 4 (Deinter-4), com sede em Bauru, explica que as diligências contaram com o apoio de equipes do Centro de Inteligência Policial (CIP), da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do Setor de Investigações Gerais (SIG) e da Central de Polícia Judiciária (CPJ).