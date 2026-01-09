A Auren Energia iniciou, nesta quarta-feira (7), a parada geral de manutenção preventiva de todas as seis eclusas sob sua operação na Hidrovia Tietê-Paraná, incluindo as estruturas da UHE Barra Bonita e região. A operação irá ocorrer de forma simultânea, com duração média de 30 dias corridos em cada eclusa, e contará com a atuação de cerca de 300 profissionais, entre colaboradores próprios e empresas especializadas. A parada geral, que segue até 9 de fevereiro, integra o cronograma bienal de manutenções preventivas da companhia e busca reforçar a segurança, a confiabilidade e a eficiência operacional das eclusas.
"Além de atender à legislação vigente, a manutenção preventiva reflete nosso compromisso com excelência operacional e desenvolvimento socioeconômico das regiões. Essas estruturas são fundamentais para o escoamento da produção do agronegócio brasileiro, além de atenderem às embarcações de turismo local", destaca Henrique Barbosa, gerente de Operação e Manutenção da companhia.
Durante o período de manutenção, serão executadas diversas atividades técnicas essenciais. Entre elas, estão inspeções detalhadas de todos os equipamentos, ajustes preventivos e implantação de melhorias no sistema. Os trabalhos incluem ainda a troca preventiva de componentes que eventualmente estejam desgastados, limpeza completa das câmaras das eclusas e manutenção dos sistemas eletromecânicos, como motores e painéis elétricos.
Para maior segurança durante as vistorias, a operação contará com o uso de tecnologias como o ROV (veículo operado remotamente), equipamento robótico capaz de realizar imagens subaquáticas, ampliando a segurança e a eficiência das inspeções.
Em Barra Bonita, a manutenção começou nesta quarta (7) e segue até 5 de fevereiro. Já em Bariri e em Ibitinga, as paradas serão feitas de 10 de janeiro a 2 de fevereiro e de 9 de janeiro a 7 de fevereiro, respectivamente. A operação também será realizada em Nova Avanhandava, de 7 de janeiro a 2 de fevereiro, e em Promissão, de 8 de janeiro a 6 de fevereiro.
"Como as eclusas da Auren integram uma cadeia no rio Tietê e estão em um sistema de operação integrado, a realização das manutenções preventivas e testes de forma simultânea garantem maior assertividade nas nossas ações, agilidade ao processo e, consequentemente, menor tempo de suspensão", completa Barbosa.
Importância para a economia
A Hidrovia Tietê-Paraná é um dos principais canais de escoamento de produção do país, com mais de 2,4 mil quilômetros de extensão. No trecho do rio Tietê, são cerca de 303 quilômetros sob a responsabilidade da Auren, o que inclui a operação de seis eclusas em cinco hidrelétricas, fundamentais para o turismo e para o escoamento de grãos e insumos agrícolas e industriais.
Somente em 2025, foram mais de 8,6 mil operações de eclusagem de embarcações considerando as hidrelétricas da Auren no rio Tietê. O volume de carga transportada foi de cerca de 1,9 milhão de toneladas. No mesmo período, foram realizadas 1,4 mil operações voltadas para embarcações de turismo, o que corresponde a 85,8 mil turistas passando pelas eclusas da companhia – boa parte deste resultado somente em Barra Bonita.