A Auren Energia iniciou, nesta quarta-feira (7), a parada geral de manutenção preventiva de todas as seis eclusas sob sua operação na Hidrovia Tietê-Paraná, incluindo as estruturas da UHE Barra Bonita e região. A operação irá ocorrer de forma simultânea, com duração média de 30 dias corridos em cada eclusa, e contará com a atuação de cerca de 300 profissionais, entre colaboradores próprios e empresas especializadas. A parada geral, que segue até 9 de fevereiro, integra o cronograma bienal de manutenções preventivas da companhia e busca reforçar a segurança, a confiabilidade e a eficiência operacional das eclusas.

"Além de atender à legislação vigente, a manutenção preventiva reflete nosso compromisso com excelência operacional e desenvolvimento socioeconômico das regiões. Essas estruturas são fundamentais para o escoamento da produção do agronegócio brasileiro, além de atenderem às embarcações de turismo local", destaca Henrique Barbosa, gerente de Operação e Manutenção da companhia.

Durante o período de manutenção, serão executadas diversas atividades técnicas essenciais. Entre elas, estão inspeções detalhadas de todos os equipamentos, ajustes preventivos e implantação de melhorias no sistema. Os trabalhos incluem ainda a troca preventiva de componentes que eventualmente estejam desgastados, limpeza completa das câmaras das eclusas e manutenção dos sistemas eletromecânicos, como motores e painéis elétricos.