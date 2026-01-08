Jaú - Uma van carregada com tintas tombou, na tarde desta quinta-feira (8), no quilômetro 192 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). Em razão do acidente, houve o derramamento de parte da carga na rodovia e uma das faixas teve de ser interditada. Os dois ocupantes não sofreram ferimentos.

O fato ocorreu por volta das 16h. De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo - uma mercedes benz Sprinter - seguia no sentido Jaú-Itapuí quando, segundo o condutor, um dos pneus traseiros estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção.

Na sequência, ainda conforme a publicação da Artesp, a van derivou para a faixa 1, onde acabou tombando. Equipes da concessionária que administra a rodovia foram acionadas para sinalizar o local e fazer a remoção da tinta que caiu na via. A Cetesb também foi contatada para avaliar eventuais riscos ambientais. Apesar da interdição parcial, não há registro de congestionamento no trecho.