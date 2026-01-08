A contagem regressiva já começou para um dos principais eventos de beach tennis da região. A partir da próxima quarta-feira, 14 de janeiro, Bauru recebe a 2ª seletiva de atletas do programa de performance do Centro de Treinamento da Arena Dalli Beach Sports, seguida da realização da Copa Five, torneio que promete movimentar o calendário esportivo local. As inscrições seguem abertas pelo telefone (14) 99135-1064.

A seletiva acontece entre os dias 14 e 16 de janeiro e será comandada por Flavinho Arouca, que já foi o 31º colocado no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF). Durante três dias, os participantes terão acesso a um treinamento intensivo focado em alta performance, com rotina de atleta profissional, preparação técnica e acompanhamento físico. O processo também selecionará novos integrantes para o Dalli Performance, equipe oficial do CT, com oferta de bolsas integrais e parciais.

Na sequência, entre os dias 16 e 18 de janeiro, a Arena Dalli sedia a primeira edição da Copa Five, torneio aberto que contará com 20 categorias, do nível iniciante ao pró, nas modalidades masculina, feminina, mista, kids e 70+. A competição terá premiação total de R$ 50 mil, entre dinheiro e prêmios, além de transmissão ao vivo pelo YouTube, com narrador e comentaristas, e presença confirmada de Flavinho Arouca.