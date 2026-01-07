Um pedreiro de 42 anos morreu na manhã desta quarta-feira (7), no Hospital de Base (HB) de Bauru, após complicações decorrentes de agressões sofridas no último dia 18 de dezembro. A ocorrência, registrada no plantão policial como homicídio, será investigada pela Polícia Civil.

De acordo com boletim de ocorrência (BO), P.C. deu entrada na unidade hospitalar apresentando quadro clínico decorrente de agressões físicas (socos e tapas na região da face), que resultaram em queda e traumatismo cranioencefálico (TCE) leve.

Durante o período de internação, segundo o BO, o estado de saúde do paciente se agravou, com sonolência, confusão, convulsão e febre, além de rebaixamento do nível de consciência, com necessidade de intubação, e um quadro de hipertensão intracraniana.