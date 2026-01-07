07 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
HOMICÍDIO CONSUMADO

Homem morre após agressões em Bauru e Polícia Civil apura autoria

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Tisa Moraes/JC Imagens
Por considerar que as agressões podem ter levado ao óbito, Polícia Civil irá instaurar inquérito para apurar circunstâncias do fato e tentar identificar o autor
Por considerar que as agressões podem ter levado ao óbito, Polícia Civil irá instaurar inquérito para apurar circunstâncias do fato e tentar identificar o autor

Um pedreiro de 42 anos morreu na manhã desta quarta-feira (7), no Hospital de Base (HB) de Bauru, após complicações decorrentes de agressões sofridas no último dia 18 de dezembro. A ocorrência, registrada no plantão policial como homicídio, será investigada pela Polícia Civil.

De acordo com boletim de ocorrência (BO), P.C. deu entrada na unidade hospitalar apresentando quadro clínico decorrente de agressões físicas (socos e tapas na região da face), que resultaram em queda e traumatismo cranioencefálico (TCE) leve.

Durante o período de internação, segundo o BO, o estado de saúde do paciente se agravou, com sonolência, confusão, convulsão e febre, além de rebaixamento do nível de consciência, com necessidade de intubação, e um quadro de hipertensão intracraniana.

Exame de tomografia de crânio descartou a ocorrência de hemorragia, mas a situação piorou e ele não resistiu. Por considerar que as agressões podem ter levado ao óbito da vítima, a Polícia Civil irá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias do fato e tentar identificar o autor.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários