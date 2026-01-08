O Esporte Clube Noroeste anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Cristiano Claudinei Nogueira, de 25 anos, que chega para reforçar o elenco na sequência da temporada. Natural de Bauru, o jogador retorna à sua cidade natal motivado para vestir a camisa do Norusca e contribuir dentro de campo com sua qualidade técnica e versatilidade, informa a assessoria de imprensa.

Cristiano atua prioritariamente como meia central, mas também pode desempenhar funções secundárias como volante ou meia ofensivo, característica que amplia as opções táticas da comissão técnica. Dono de bom passe, leitura de jogo apurada e intensidade na marcação.

Revelado no futebol paulista, Cristiano ganhou projeção nacional defendendo o Água Santa, onde se destacou pelo desempenho consistente e maturidade em campo. Posteriormente, seguiu para o Vila Nova, de Goiás, consolidando-se em competições de alto nível do futebol brasileiro. Seu bom rendimento chamou a atenção do mercado internacional, culminando em sua transferência para o Sagan Tosu, do Japão.