O Esporte Clube Noroeste anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Cristiano Claudinei Nogueira, de 25 anos, que chega para reforçar o elenco na sequência da temporada. Natural de Bauru, o jogador retorna à sua cidade natal motivado para vestir a camisa do Norusca e contribuir dentro de campo com sua qualidade técnica e versatilidade, informa a assessoria de imprensa.
Cristiano atua prioritariamente como meia central, mas também pode desempenhar funções secundárias como volante ou meia ofensivo, característica que amplia as opções táticas da comissão técnica. Dono de bom passe, leitura de jogo apurada e intensidade na marcação.
Revelado no futebol paulista, Cristiano ganhou projeção nacional defendendo o Água Santa, onde se destacou pelo desempenho consistente e maturidade em campo. Posteriormente, seguiu para o Vila Nova, de Goiás, consolidando-se em competições de alto nível do futebol brasileiro. Seu bom rendimento chamou a atenção do mercado internacional, culminando em sua transferência para o Sagan Tosu, do Japão.
No futebol japonês, Cristiano teve uma experiência importante de crescimento profissional, convivendo com uma cultura diferente, alto nível de organização e intensidade competitiva. Agora, após o período no exterior, o meio-campista retorna ao Brasil mais maduro, com bagagem internacional e pronto para um novo desafio na carreira.
Para o jogador, defender o Noroeste tem um significado especial. “Voltar para Bauru e jogar no Norusca é algo muito especial para mim. É a minha cidade, e vestir essa camisa representa uma grande responsabilidade. Estou muito motivado, chego para trabalhar forte, ajudar meus companheiros e buscar os objetivos do clube. Tenho certeza de que, juntos, podemos fazer uma grande temporada”, afirmou Cristiano.
Com 1,75m de altura, destro e conhecido pela inteligência tática, Cristiano Nogueira chega ao Alfredão com o objetivo de agregar qualidade ao meio-campo e reforçar o compromisso do Noroeste em montar um elenco competitivo, mesclando juventude, experiência e identidade regional.