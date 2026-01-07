07 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
NA PRÓPRIA EMPRESA

Bauru: prestador de serviço é preso furtando mil mudas de árvores

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
SIG/Divulgação
Material apreendido pela Polícia Civil
Material apreendido pela Polícia Civil

Um funcionário terceirizado de uma empresa de Bauru foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (6), logo após furtar do estabelecimento em que trabalhava cinco caixas com 200 mudas de eucalipto em cada uma, totalizando 1.000, além de uma plantadeira manual. O crime foi tipificado na delegacia como furto qualificado pelo abuso de confiança.

Os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) abordaram o prestador de serviço com o material dentro de um veículo. O prejuízo estimado é de R$ 33 mil. O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí e permanece à disposição da Justiça.

