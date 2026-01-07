Um funcionário terceirizado de uma empresa de Bauru foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (6), logo após furtar do estabelecimento em que trabalhava cinco caixas com 200 mudas de eucalipto em cada uma, totalizando 1.000, além de uma plantadeira manual. O crime foi tipificado na delegacia como furto qualificado pelo abuso de confiança.

Os policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) abordaram o prestador de serviço com o material dentro de um veículo. O prejuízo estimado é de R$ 33 mil. O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Avaí e permanece à disposição da Justiça.