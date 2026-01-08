Após pais de alunos da rede municipal de educação infantil manifestarem preocupação com a suspensão de lotes de fórmulas infantis determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Prefeitura de Bauru, ao quer questionada pelo JCNET, informou oficialmente que nenhum dos produtos interditados é utilizado, distribuído ou mantido em estoque na alimentação escolar do município.

O alerta surgiu nesta quarta-feira (7), quando a Anvisa proibiu, de forma preventiva, a comercialização, distribuição e uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, todas fabricadas pela Nestlé Brasil Ltda. A medida foi adotada após a identificação de possível contaminação pelo microrganismo Bacillus cereus, capaz de produzir a toxina cereulide.

Diante da repercussão da decisão, pais procuraram o JCNET relatando insegurança, especialmente em relação às crianças matriculadas em escolas municipais que recebem fórmulas infantis.