Após pais de alunos da rede municipal de educação infantil manifestarem preocupação com a suspensão de lotes de fórmulas infantis determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Prefeitura de Bauru, ao quer questionada pelo JCNET, informou oficialmente que nenhum dos produtos interditados é utilizado, distribuído ou mantido em estoque na alimentação escolar do município.
O alerta surgiu nesta quarta-feira (7), quando a Anvisa proibiu, de forma preventiva, a comercialização, distribuição e uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, todas fabricadas pela Nestlé Brasil Ltda. A medida foi adotada após a identificação de possível contaminação pelo microrganismo Bacillus cereus, capaz de produzir a toxina cereulide.
Diante da repercussão da decisão, pais procuraram o JCNET relatando insegurança, especialmente em relação às crianças matriculadas em escolas municipais que recebem fórmulas infantis.
Em nota oficial, a Secretaria Municipal da Educação esclareceu que nenhum dos lotes suspensos pela Anvisa foi adquirido pelo município e que os produtos atualmente utilizados na alimentação escolar não pertencem às marcas nem aos lotes interditados. A pasta destacou ainda que não há qualquer impacto na merenda servida aos alunos da rede municipal de ensino.
“A Secretaria Municipal da Educação informa que todos os produtos utilizados na alimentação escolar seguem rigorosamente as normas sanitárias vigentes. A pasta acompanha permanentemente as orientações dos órgãos de vigilância sanitária e reforça seu compromisso com a segurança alimentar e a saúde dos alunos da rede municipal”, informou a Prefeitura, em posicionamento oficial.
A Anvisa explicou que a decisão é preventiva e está relacionada ao risco de contaminação por cereulide, toxina que pode causar sintomas como vômitos persistentes, diarreia, letargia e lentidão nos movimentos e no raciocínio, geralmente em até seis horas após o consumo.
Em comunicado, a Nestlé informou que iniciou o recolhimento voluntário dos lotes afetados no Brasil e em outros países, após a detecção da toxina em produtos fabricados em uma unidade na Holanda. A empresa afirmou que, até o momento, não há registro de casos de contaminação.
A fabricante orienta que consumidores que possuam os lotes específicos suspendam imediatamente o uso e entrem em contato para devolução e reembolso pelos canais falecom@nestle.com.br ou pelo telefone 0800 761 2500. A relação completa dos lotes afetados e orientações sobre o consumo seguro das fórmulas infantis estão disponíveis no site da Anvisa.