Lençóis Paulista - Após monitoramento por drone indicar movimentação suspeita de venda de drogas no Núcleo Habitacional Maestro Júlio Ferrari, as forças de segurança de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) prenderam em flagrante, no fim da tarde desta quarta-feira (7), dois suspeitos, de 27 e 18 anos, com porções de crack e cocaína, além de dinheiro.

De acordo com o registro policial, os homens foram flagrados pelo drone buscando algo em um imóvel abandonado e em um terreno baldio próximo e entregando para pessoas que chegavam ao local.

Com o mais novo, flagrado indo até o terreno, policiais civis e militares e guardas civis municipais encontraram R$ 16,00 e uma pedra de crack. No terreno, havia 19 pinos com cocaína e 30 pedras de crack.