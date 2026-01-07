07 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OPERAÇÃO CONJUNTA

Drone 'denuncia' dupla por tráfico de drogas em Lençóis Paulista

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil/Divulgação
Operação que resultou nas prisões contou com participação de policiais civis e militares, além da Guarda Civil Municipal (GCM)
Operação que resultou nas prisões contou com participação de policiais civis e militares, além da Guarda Civil Municipal (GCM)

Lençóis Paulista - Após monitoramento por drone indicar movimentação suspeita de venda de drogas no Núcleo Habitacional Maestro Júlio Ferrari, as forças de segurança de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) prenderam em flagrante, no fim da tarde desta quarta-feira (7), dois suspeitos, de 27 e 18 anos, com porções de crack e cocaína, além de dinheiro.

De acordo com o registro policial, os homens foram flagrados pelo drone buscando algo em um imóvel abandonado e em um terreno baldio próximo e entregando para pessoas que chegavam ao local.

Com o mais novo, flagrado indo até o terreno, policiais civis e militares e guardas civis municipais encontraram R$ 16,00 e uma pedra de crack. No terreno, havia 19 pinos com cocaína e 30 pedras de crack.

Com o mais velho, que foi visto pelas equipes entrando no imóvel abandonado para buscar algo, foram localizados sacos com embalagens novas e vazias, uma pedra de crack e R$ 10,00 em dinheiro.

Ainda segundo o registro policial, o jovem de 18 anos admitiu o comércio ilegal. Já o segundo disse que era apenas usuário de drogas e que havia encontrado as embalagens vazias em uma reciclagem. Os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários