Botucatu - A Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) realiza no dia 18 de janeiro, domingo, a ação de vacinação em massa contra a dengue, mobilizando todas as unidades de saúde locais e o Espaço Saúde, das 8h às 17h. A iniciativa tem como objetivo ampliar rapidamente a proteção da população e reduzir o risco de formas graves da doença.
A imunização, que anteriormente estava prevista para 1 de fevereiro, mas foi antecipada, será destinada a pessoas de 15 a 59 anos, conforme determinação do Ministério da Saúde, e ocorrerá em um único dia, como parte da estratégia nacional de enfrentamento à dengue. Menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável legal.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os munícipes procurem preferencialmente a sua unidade de saúde de referência, o que contribui para melhor organização do atendimento e agilidade na vacinação. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de residência.
Com o objetivo de evitar filas e garantir atendimento mais eficiente, a Secretaria de Saúde recomenda que seja seguida uma escala preferencial de horários. Pessoas de 35 a 59 anos devem ser vacinadas no período da manhã, das 8h às 12h30. Já pessoas de 15 a 34 anos devem ser imunizadas à tarde, das 12h30 às 17h.
A vacina aplicada será o primeiro imunizante de dose única contra a dengue no mundo, com produção 100% nacional e disponibilização exclusiva pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Estudos apontam 74,7% de eficácia contra a dengue sintomática e 89% de proteção contra formas graves e com sinais de alarme, além de proteção contra os quatro sorotipos da doença.
A escolha do município como um dos polos da estratégia nacional leva em consideração o sucesso de campanhas anteriores, como a vacinação contra a Covid-19, que resultou em impacto significativo na redução de casos. A imunização em massa contra a dengue é uma realização da Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com Ministério da Saúde e a Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu.