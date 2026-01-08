Botucatu - A Prefeitura de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) realiza no dia 18 de janeiro, domingo, a ação de vacinação em massa contra a dengue, mobilizando todas as unidades de saúde locais e o Espaço Saúde, das 8h às 17h. A iniciativa tem como objetivo ampliar rapidamente a proteção da população e reduzir o risco de formas graves da doença.

A imunização, que anteriormente estava prevista para 1 de fevereiro, mas foi antecipada, será destinada a pessoas de 15 a 59 anos, conforme determinação do Ministério da Saúde, e ocorrerá em um único dia, como parte da estratégia nacional de enfrentamento à dengue. Menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável legal.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os munícipes procurem preferencialmente a sua unidade de saúde de referência, o que contribui para melhor organização do atendimento e agilidade na vacinação. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de residência.