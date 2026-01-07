Na primeira partida do ano, o Sesi Vôlei Bauru abriu 2026 com vitória sobre o Renasce Sorocaba por 3 sets a 1 (18x25; 14x25; 25x23; 23x25). A partida foi válida pela 12ª rodada, a primeira do returno da Superliga 25-26, disputada na noite dessa quarta-feira (7), no ginásio do Sesi Sorocaba.
Com a vitória fora de casa, o Sesi Vôlei Bauru sobe para a quinta colocação, chegando em 21 pontos com sete vitórias e cinco derrotas. O próximo desafio é novamente fora de casa, contra o Batavo Mackenzie, na segunda-feira, 12, às 18h30, com transmissão do Sportv2 e da Volleyblal World TV.
Ao final da partida, Diana foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei, o segundo da central nessa temporada. Isa Rocha e Bruna Moraes foram as maiores pontuadoras do Sesi Vôlei Bauru, com 16 pontos para cada atleta.
O jogo
Para a estreia em 2026, o Sesi Vôlei Bauru foi pra quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Isa Rocha, Mayany, Bruna Moraes e Léia.
A primeira parcial do ano começa equilibrada, com o Sesi Vôlei Bauru sofrendo com erros na eficiência ofensiva e somando erros. O time bauruense se recompõe na virada de bola, aumenta a produção na defesa e vira a parcial com cinco pontos em sequência, forçando a parada do Renasce Sorocaba em 9 a 12. O Sesi Vôlei Bauru controla a virada de bola apesar do número de erros, tem bons ataques de Isa Rocha e Bruna Moraes para abrir 17 a 20 no segundo tempo do time da casa. O time de Bauru abre vantagem na sequência de saques de Dani Lins, até fechar em virada de bola de Bruna Moraes no 18 a 25.
Os primeiros pontos do segundo set começam equilibrados, com os dois times trocando pontos. A vantagem do Sesi Vôlei Bauru vem em 5 a 8, na sequência de três pontos com boa eficiência no contra-ataque, forçando a parada da equipe sorocabana. O time de Bauru mantém a pressão no saque e bloqueio, aumenta a diferença nos erros do adversário, abrindo 12 a 17 no segundo tempo do Renasce Sorocaba. A equipe da casa aumenta o número de erros e o Sesi Vôlei Bauru segue com alto volume de jogo, até fechar com Isa Rocha no 14 a 25.
A terceira parcial do jogo começou equilibrada, com o Renasce Sorocaba pressionando no saque e bloqueio abrindo vantagem em 7 a 3. O Sesi Vôlei Bauru reage na parcial, aumenta o volume de bloqueio e defesa até virar em 8 a 10, na parada do mandante. A parcial segue equilibrada até a reta final, com a equipe sorocabana estabilizando a virada de bola mas sem conseguir tirar a diferença do Sesi Vôlei Bauru. O time bauruense aumenta a vantagem em 18 a 22 após pontos longos e força o último tempo do Renasce Sorocaba. A equipe mandante reage no set, conecta quatro pontos em sequência e força duas paradas seguidas de Henrique Modenesi em 20 a 22 e no empate em 22 a 22. O time da casa aproveita no contra-ataque e fecha a virada no placar em 25 a 23.
Mantendo o ritmo da parcial anterior, o Renasce Sorocaba abre 4 a 1 no quarto set dificultando o ataque bauruense e forçando a primeira parada do Sesi Vôlei Bauru. O time bauruense se recupera no set e aumenta a produção ofensiva, virando o placar em 14 a 16, no primeiro tempo do mandante. Na reta final, o time de Bauru abre quatro pontos de vantagem, mas vê o Renasce Sorocaba buscar uma reação novamente, chegando em 19 a 20 na pressão de saque e bloqueio e forçando a parada do Sesi Vôlei Bauru. A equipe bauruense pontua no bloqueio, volta a abrir dois pontos em 20 a 22 e força a última parada do set. A parcial segue muito equilibrada, mas com virada de bola de Mayany o Sesi Vôlei Bauru fecha em 23 a 25.