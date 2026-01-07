Na primeira partida do ano, o Sesi Vôlei Bauru abriu 2026 com vitória sobre o Renasce Sorocaba por 3 sets a 1 (18x25; 14x25; 25x23; 23x25). A partida foi válida pela 12ª rodada, a primeira do returno da Superliga 25-26, disputada na noite dessa quarta-feira (7), no ginásio do Sesi Sorocaba.

Com a vitória fora de casa, o Sesi Vôlei Bauru sobe para a quinta colocação, chegando em 21 pontos com sete vitórias e cinco derrotas. O próximo desafio é novamente fora de casa, contra o Batavo Mackenzie, na segunda-feira, 12, às 18h30, com transmissão do Sportv2 e da Volleyblal World TV.

Ao final da partida, Diana foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei, o segundo da central nessa temporada. Isa Rocha e Bruna Moraes foram as maiores pontuadoras do Sesi Vôlei Bauru, com 16 pontos para cada atleta.

O jogo