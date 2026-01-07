Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio do Setor de Investigações do 1.º Distrito Policial, esclareceu, nesta terça-feira (6), um homicídio ocorrido no bairro Campos Elíseos, na zona rural da cidade, no último dia 30 de novembro. Na ocasião, um homem de 57 anos foi socorrido em estado grave, com lesão na cabeça, e morreu dois dias depois. O suspeito, de 31 anos, sobrinho da vítima, admitiu em depoimento que agrediu o tio com uma pedra, mas alegou que agiu para se defender. O caso segue sob investigação.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), o auxiliar de serviços gerais J.L. foi alvo da agressão na madrugada de 30 de novembro, durante uma festa em sua propriedade. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) de Pardinho e, posteriormente, transferido para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) em estado grave, onde morreu no dia 2 de dezembro.
De acordo com a Polícia Civil, por conta das circunstâncias e de informações obtidas pela unidade policial, a ocorrência, inicialmente registrada como morte suspeita, passou a ser investigada como homicídio.
"Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial determinou a atuação imediata do Setor de Investigações do 1º Distrito Policial, que iniciou diligências com o intuito de esclarecer o caso a partir das informações ainda fragmentadas que haviam sido reunidas até então", explica a corporação, em nota.
"Com trabalho de campo, cruzamento de dados e oitiva de pessoas próximas, os investigadores identificaram o autor, sobrinho da vítima. Localizado pela equipe, foi conduzido ao 1.º Distrito Policial e prestou depoimento, apresentando sua versão dos fatos, em que alegou ter sido atacado com um canivete pelo tio, tendo que se defender".
Na sequência, a equipe realizou novas diligências com o objetivo de localizar e apreender o instrumento do crime, bem como outros objetos relacionados, e ouvir familiares que estiveram com as partes momentos antes do ocorrido. "As buscas resultaram na localização da pedra utilizada na agressão, que foi apreendida para fins periciais, bem como o canivete supostamente usado pelo tio no momento dos fatos", revela a nota. "O caso foi devidamente esclarecido e segue sob inquérito, coordenado pela autoridade policial, que requisitará futuras diligências e providências legais cabíveis".