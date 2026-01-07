Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio do Setor de Investigações do 1.º Distrito Policial, esclareceu, nesta terça-feira (6), um homicídio ocorrido no bairro Campos Elíseos, na zona rural da cidade, no último dia 30 de novembro. Na ocasião, um homem de 57 anos foi socorrido em estado grave, com lesão na cabeça, e morreu dois dias depois. O suspeito, de 31 anos, sobrinho da vítima, admitiu em depoimento que agrediu o tio com uma pedra, mas alegou que agiu para se defender. O caso segue sob investigação.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o auxiliar de serviços gerais J.L. foi alvo da agressão na madrugada de 30 de novembro, durante uma festa em sua propriedade. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) de Pardinho e, posteriormente, transferido para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) em estado grave, onde morreu no dia 2 de dezembro.

De acordo com a Polícia Civil, por conta das circunstâncias e de informações obtidas pela unidade policial, a ocorrência, inicialmente registrada como morte suspeita, passou a ser investigada como homicídio.