Ibitinga - Um caminhão carregado com gado tombou, na manhã desta quarta-feira (7), após a colisão com um Fiat Fiorino no quilômetro 52 mais 500 metros da rodovia deputado Victor Maida (SP-331), próximo a Ibitinga (90 quilômetros de Bauru). Os condutores dos dois veículos foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. Os animais também foram resgatados e levados até um local seguro.
Após o choque entre o caminhão e o utilitário, por volta das 7h40, o primeiro veículo tombou. O motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.
Além da corporação, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária e Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atuaram na ocorrência.
De acordo com o DER, 60 bois estavam na carroceria do caminhão. Eles foram retirados pelos bombeiros, receberam água e permaneceram às margens da rodovia aguardando transporte até um local seguro.
Em razão do acidente, segundo o órgão, houve a interdição total da via, em momentos alternados, por aproximadamente cinco horas, com desvio por uma estrada municipal.
No momento, apenas o acostamento no sentido oeste segue interditado. "Uma equipe está no local realizando limpeza do acostamento para liberação total da via", informa o DER. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.