Ibitinga - Um caminhão carregado com gado tombou, na manhã desta quarta-feira (7), após a colisão com um Fiat Fiorino no quilômetro 52 mais 500 metros da rodovia deputado Victor Maida (SP-331), próximo a Ibitinga (90 quilômetros de Bauru). Os condutores dos dois veículos foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. Os animais também foram resgatados e levados até um local seguro.

Após o choque entre o caminhão e o utilitário, por volta das 7h40, o primeiro veículo tombou. O motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Além da corporação, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária e Departamento de Estradas de Rodagem (DER) atuaram na ocorrência.