Contas de Estela

A Advocacia-Geral da União (AGU) ingressou com pedido de cumprimento de sentença na Justiça Eleitoral para cobrar R$ 197.492,59 da vereadora Estela Almagro (PT) por uma prestação de contas de campanha das eleições de 2022 desaprovada. O valor deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional, acrescido de correção monetária e juros legais, sustenta a AGU. Em pedido protocolado no último dia 4, a AGU requer que ela seja intimada a pagar o valor no prazo de 15 dias.

Sobre acordo

Apesar das medidas requeridas, a União informa que permanece aberta à celebração de acordos, desde que observadas as regras vigentes estabelecidas pela Portaria Normativa PGU/AGU nº 12/2022, que disciplina a negociação de débitos judiciais no âmbito da Procuradoria-Geral da União. O pedido é assinado pelo advogado da União Fernando José Vazzola de Migli, da Procuradoria-Regional da União da 3ª Região, com sede em São Paulo.

Ação anulatória

Estela Almagro, por sua vez, informa que está com uma ação anulatória em andamento na Justiça Comum que requer o cancelamento da decisão da Justiça Eleitoral. Sua defesa sustenta que ela não foi informada pela advogada que cuidava do processo no TRE sobre os prazos processuais e nem mesmo a profissional fez o seu trabalho dentro dos referidos prazos. ‘A ação anulatória, neste momento, já tem o reconhecimento da própria advogada de que não observou os prazos nem me informou sobre eles’, afirma a vereadora, que aguarda a decisão.