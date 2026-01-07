Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio de equipes do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) e do Grupo de Operações Especiais (GOE), localizou, nesta terça-feira (6), em um ferro-velho da cidade, 617 hidrômetros - avaliados em cerca de R$ 30 mil - que haviam sido furtados da Sabesp. O proprietário, de 47 anos, foi preso em flagrante por receptação.

Segundo a corporação, durante investigações relacionadas a duas ocorrências de furto de milhares de hidrômetros, que estavam sob responsabilidade de uma terceirizada da Sabesp, a Polícia Civil recebeu a informação de que parte dos equipamentos estariam em um ferro-velho na Vila Mariana.

Durante buscas no local, feitas com autorização do proprietário, nada foi localizado. Porém, o homem acabou confessando aos policiais civis que havia adquirido de um desconhecido cerca de 400 quilos de hidrômetros, pelo valor de R$ 15,00 o quilo, e que eles estariam em sua casa, na Vila Éden.