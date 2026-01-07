As duas unidades atendem 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e são referência regional em média e alta complexidade, recebendo pacientes de dezenas de municípios do Centro-Oeste Paulista.

Dois importantes hospitais regionais localizados em Bauru conquistaram posições de destaque em um levantamento nacional que classificou os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. De acordo com o estudo divulgado na última semana, o Hospital de Base de Bauru (HBB) e o Hospital Estadual de Bauru (HEB), serviços estaduais de saúde sob gestão da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), figuram entre os 30 melhores hospitais do Estado de São Paulo, reforçando o protagonismo da cidade na área da saúde pública.

O levantamento foi realizado pelo IBROSS (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde), em parceria com a OPAS/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde), Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), e avaliou hospitais públicos de todo o País com base em critérios técnicos e assistenciais rigorosos. Entre os principais indicadores analisados estão acreditação e qualidade, eficiência hospitalar, estrutura e capacidade instalada e satisfação dos usuários.

O desempenho do Hospital de Base de Bauru e do Hospital Estadual de Bauru nesses critérios garantiu às unidades posições de destaque no ranking paulista, que reúne hospitais municipais, estaduais e regionais de alta complexidade. Em 2023, o Hospital de Base recebeu o selo do Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH) – iniciativa mantida pela Associação Paulista de Medicina (APM). Com validade de dois anos, o selo foi renovado no final de 2025 após visita do comitê avaliador da certificação.

"Começamos 2026 consagrando o trabalho realizado em 2025 por toda a nossa equipe. É um reconhecimento que coroa o empenho de todos os colaboradores do Hospital de Base na busca constante por aprimorar conhecimentos e fazer uma entrega de valor aos pacientes do SUS", destaca a diretora administrativa do HBB, Roberta Fiuza Ramos.