07 de janeiro de 2026
DE SÃO PAULO

Hospital de Base e Estadual estão entre os 30 melhores do Estado

da Redação
| Tempo de leitura: 4 min
Facebook Whatsapp Twitter

Dois importantes hospitais regionais localizados em Bauru conquistaram posições de destaque em um levantamento nacional que classificou os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. De acordo com o estudo divulgado na última semana, o Hospital de Base de Bauru (HBB) e o Hospital Estadual de Bauru (HEB), serviços estaduais de saúde sob gestão da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), figuram entre os 30 melhores hospitais do Estado de São Paulo, reforçando o protagonismo da cidade na área da saúde pública.

As duas unidades atendem 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e são referência regional em média e alta complexidade, recebendo pacientes de dezenas de municípios do Centro-Oeste Paulista.

Excelência reconhecida em avaliação nacional

O levantamento foi realizado pelo IBROSS (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde), em parceria com a OPAS/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde), Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), e avaliou hospitais públicos de todo o País com base em critérios técnicos e assistenciais rigorosos. Entre os principais indicadores analisados estão acreditação e qualidade, eficiência hospitalar, estrutura e capacidade instalada e satisfação dos usuários.

O desempenho do Hospital de Base de Bauru e do Hospital Estadual de Bauru nesses critérios garantiu às unidades posições de destaque no ranking paulista, que reúne hospitais municipais, estaduais e regionais de alta complexidade. Em 2023, o Hospital de Base recebeu o selo do Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH) – iniciativa mantida pela Associação Paulista de Medicina (APM). Com validade de dois anos, o selo foi renovado no final de 2025 após visita do comitê avaliador da certificação.

"Começamos 2026 consagrando o trabalho realizado em 2025 por toda a nossa equipe. É um reconhecimento que coroa o empenho de todos os colaboradores do Hospital de Base na busca constante por aprimorar conhecimentos e fazer uma entrega de valor aos pacientes do SUS", destaca a diretora administrativa do HBB, Roberta Fiuza Ramos.

"Ano passado concluímos, por exemplo, um ciclo importante do projeto Lean nas Emergências, promovido pelo Ministério da Saúde por meio do PROADI-SUS, com consultoria da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Foram meses de grandes aprendizados. E tudo isso reflete na qualidade do atendimento oferecido a pacientes e acompanhantes. Então, recebemos a notícia de estar entre os 30 melhores hospitais públicos do Estado de São Paulo com muita alegria e honra. É um destaque que valoriza toda a equipe, sem distinção", completa Roberta. 

Já o Hospital Estadual de Bauru possui Certificação ACSA (Agência de Qualidade da Saúde da Andaluzia) no nível avançado (projeto 2022/010), desde janeiro de 2024, sendo o primeiro hospital geral do Estado de São Paulo a receber esta acreditação. "Estar entre os 30 melhores hospitais públicos é um importante reconhecimento do nosso trabalho e da dedicação à saúde pública. Esse resultado reafirma nosso compromisso com os pacientes na oferta de uma assistência com qualidade e segurança, além da busca contínua pela otimização dos recursos e ampliação do atendimento à população", ressalta a diretora administrativa do HEB, Patrícia Araújo Lantman de Souza.

Referência regional e atendimento humanizado

“O reconhecimento reforça a importância estratégica do Hospital de Base e do Hospital Estadual de Bauru para a rede pública de saúde. São unidades que se destacam pelo atendimento humanizado, pela qualificação das equipes multiprofissionais e pelos investimentos contínuos em modernização da estrutura e incorporação de novas tecnologias”, ressalta o Superintendente de Saúde da Famesp, Antonio Rugolo Junior.

Além de atender a população de Bauru, os hospitais absorvem demandas de municípios vizinhos pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI), contribuindo para o fortalecimento da regionalização do SUS no interior paulista.

O estudo estadual serve de base para o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, que irá selecionar, entre as unidades avaliadas, os 10 melhores hospitais públicos do País. O resultado nacional será divulgado nos próximos meses e considera hospitais gerais e especializados com mais de 50 leitos e alto desempenho produtivo entre 2024 e 2025.

Os 30 melhores hospitais de São Paulo:

  • Centro de Referência da Saúde da Mulher (São Paulo)
  • Complexo Hospitalar dos Estivadores (Santos)
  • Hospital da Mulher (São Bernardo do Campo)
  • Hospital das Clínicas da Unicamp (Campinas)
  • Hospital de Base de Bauru (Bauru)
  • Hospital de Clínicas Municipal (São Bernardo do Campo)
  • Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Euryclides de Jesus Zerbini (São Paulo)
  • Hospital Estadual Américo Brasiliense (Américo Brasiliense)
  • Hospital Estadual de Bauru (Bauru)
  • Hospital Estadual de Diadema – Hospital Serraria (Diadema)
  • Hospital Estadual de Sapopemba (São Paulo)
  • Hospital Estadual Prof. Carlos da Silva Lacaz (Francisco Morato)
  • Hospital Estadual de Sumaré (Sumaré)
  • Hospital Geral de Itapecerica da Serra (Itapecerica da Serra)
  • Hospital Geral de Itapevi (Itapevi)
  • Hospital Geral do Pirajussara (Taboão da Serra)
  • Hospital Infantil Darcy Vargas (São Paulo)
  • Hospital Municipal Carmen Prudente (São Paulo)
  • Hospital Municipal da Criança e do Adolescente – HMCA (Guarulhos)
  • Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Prefeito Waldemar Costa Filho (Mogi das Cruzes)
  • Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence (São José dos Campos)
  • Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho (São Paulo)
  • Hospital Municipal Infantil Menino Jesus (São Paulo)
  • Hospital Municipal M’Boi Mirim (São Paulo)
  • Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni (São Paulo)
  • Hospital Regional de Cotia (Cotia)
  • Hospital Regional de Jundiaí (Jundiaí)
  • Hospital Regional de Piracicaba (Piracicaba)
  • Hospital Regional de Registro (Registro)
  • Hospital Regional Jorge Rossmann de Itanhaém (Itanhaém)

