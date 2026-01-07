Dois importantes hospitais regionais localizados em Bauru conquistaram posições de destaque em um levantamento nacional que classificou os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. De acordo com o estudo divulgado na última semana, o Hospital de Base de Bauru (HBB) e o Hospital Estadual de Bauru (HEB), serviços estaduais de saúde sob gestão da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), figuram entre os 30 melhores hospitais do Estado de São Paulo, reforçando o protagonismo da cidade na área da saúde pública.
As duas unidades atendem 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e são referência regional em média e alta complexidade, recebendo pacientes de dezenas de municípios do Centro-Oeste Paulista.
Excelência reconhecida em avaliação nacional
O levantamento foi realizado pelo IBROSS (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde), em parceria com a OPAS/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde), Instituto Ética Saúde (IES), Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), e avaliou hospitais públicos de todo o País com base em critérios técnicos e assistenciais rigorosos. Entre os principais indicadores analisados estão acreditação e qualidade, eficiência hospitalar, estrutura e capacidade instalada e satisfação dos usuários.
O desempenho do Hospital de Base de Bauru e do Hospital Estadual de Bauru nesses critérios garantiu às unidades posições de destaque no ranking paulista, que reúne hospitais municipais, estaduais e regionais de alta complexidade. Em 2023, o Hospital de Base recebeu o selo do Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar (CQH) – iniciativa mantida pela Associação Paulista de Medicina (APM). Com validade de dois anos, o selo foi renovado no final de 2025 após visita do comitê avaliador da certificação.
"Começamos 2026 consagrando o trabalho realizado em 2025 por toda a nossa equipe. É um reconhecimento que coroa o empenho de todos os colaboradores do Hospital de Base na busca constante por aprimorar conhecimentos e fazer uma entrega de valor aos pacientes do SUS", destaca a diretora administrativa do HBB, Roberta Fiuza Ramos.
"Ano passado concluímos, por exemplo, um ciclo importante do projeto Lean nas Emergências, promovido pelo Ministério da Saúde por meio do PROADI-SUS, com consultoria da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Foram meses de grandes aprendizados. E tudo isso reflete na qualidade do atendimento oferecido a pacientes e acompanhantes. Então, recebemos a notícia de estar entre os 30 melhores hospitais públicos do Estado de São Paulo com muita alegria e honra. É um destaque que valoriza toda a equipe, sem distinção", completa Roberta.
Já o Hospital Estadual de Bauru possui Certificação ACSA (Agência de Qualidade da Saúde da Andaluzia) no nível avançado (projeto 2022/010), desde janeiro de 2024, sendo o primeiro hospital geral do Estado de São Paulo a receber esta acreditação. "Estar entre os 30 melhores hospitais públicos é um importante reconhecimento do nosso trabalho e da dedicação à saúde pública. Esse resultado reafirma nosso compromisso com os pacientes na oferta de uma assistência com qualidade e segurança, além da busca contínua pela otimização dos recursos e ampliação do atendimento à população", ressalta a diretora administrativa do HEB, Patrícia Araújo Lantman de Souza.
Referência regional e atendimento humanizado
“O reconhecimento reforça a importância estratégica do Hospital de Base e do Hospital Estadual de Bauru para a rede pública de saúde. São unidades que se destacam pelo atendimento humanizado, pela qualificação das equipes multiprofissionais e pelos investimentos contínuos em modernização da estrutura e incorporação de novas tecnologias”, ressalta o Superintendente de Saúde da Famesp, Antonio Rugolo Junior.
Além de atender a população de Bauru, os hospitais absorvem demandas de municípios vizinhos pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI), contribuindo para o fortalecimento da regionalização do SUS no interior paulista.
O estudo estadual serve de base para o Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, que irá selecionar, entre as unidades avaliadas, os 10 melhores hospitais públicos do País. O resultado nacional será divulgado nos próximos meses e considera hospitais gerais e especializados com mais de 50 leitos e alto desempenho produtivo entre 2024 e 2025.
Os 30 melhores hospitais de São Paulo:
- Centro de Referência da Saúde da Mulher (São Paulo)
- Complexo Hospitalar dos Estivadores (Santos)
- Hospital da Mulher (São Bernardo do Campo)
- Hospital das Clínicas da Unicamp (Campinas)
- Hospital de Base de Bauru (Bauru)
- Hospital de Clínicas Municipal (São Bernardo do Campo)
- Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo Euryclides de Jesus Zerbini (São Paulo)
- Hospital Estadual Américo Brasiliense (Américo Brasiliense)
- Hospital Estadual de Bauru (Bauru)
- Hospital Estadual de Diadema – Hospital Serraria (Diadema)
- Hospital Estadual de Sapopemba (São Paulo)
- Hospital Estadual Prof. Carlos da Silva Lacaz (Francisco Morato)
- Hospital Estadual de Sumaré (Sumaré)
- Hospital Geral de Itapecerica da Serra (Itapecerica da Serra)
- Hospital Geral de Itapevi (Itapevi)
- Hospital Geral do Pirajussara (Taboão da Serra)
- Hospital Infantil Darcy Vargas (São Paulo)
- Hospital Municipal Carmen Prudente (São Paulo)
- Hospital Municipal da Criança e do Adolescente – HMCA (Guarulhos)
- Hospital Municipal de Mogi das Cruzes Prefeito Waldemar Costa Filho (Mogi das Cruzes)
- Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence (São José dos Campos)
- Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho (São Paulo)
- Hospital Municipal Infantil Menino Jesus (São Paulo)
- Hospital Municipal M’Boi Mirim (São Paulo)
- Hospital Municipal Maternidade Professor Mário Degni (São Paulo)
- Hospital Regional de Cotia (Cotia)
- Hospital Regional de Jundiaí (Jundiaí)
- Hospital Regional de Piracicaba (Piracicaba)
- Hospital Regional de Registro (Registro)
- Hospital Regional Jorge Rossmann de Itanhaém (Itanhaém)