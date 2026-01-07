A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Fazenda, informa que o prazo para realizar a opção pelo IPTU Digital começará nesta sexta-feira (9) e seguirá até o dia 31 de janeiro. Para aderir, o contribuinte deve acessar neste período o link www.bauru.sp.gov.br/iptu, ícone acesso rápido – IPTU Digital. A opção também poderá ser feita pelo acesso com senha no Sistema Tributário, ambiente logado no qual todos os imóveis do contribuinte são apresentados.

A alternativa permite que, no pagamento à vista, o desconto seja de 10%. Já aqueles que não optarem pelo IPTU Digital receberão o carnê em casa, com desconto de 5% no pagamento à vista. O vencimento, nas duas situações, será no dia 15 de abril. É importante ressaltar que ao realizar a opção pelo IPTU Digital será emitido um documento de comprovação de sua adesão.

O pagamento parcelado, tanto para quem aderir ao IPTU Digital quanto para quem receber pelos Correios, não terá desconto. O parcelamento é permitido em quatro ou nove vezes, dependendo do valor. Cabe ressaltar que o período até o dia 31 de janeiro será exclusivamente para o contribuinte que optar pelo não recebimento do carnê. Os boletos para pagamento ainda não estarão disponíveis neste período, o que deve ocorrer no mês de março, mesma época em que os carnês serão enviados para os endereços dos contribuintes. As datas para o pagamento à vista são as mesmas.