Dezembro de 2025, em Bauru, registrou o dobro do volume de chuva esperado para esta época do ano, com acumulado de 445,3 milímetros, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Esse número representa 97% a mais do que a média histórica prevista para o período, de 226 milímetros.

A quantidade de água em decorrência de precipitações tornou o último mês do ano passado no dezembro mais chuvoso desde 2020. O total, no entanto, foi superado há cinco anos, quando o volume foi de 467,1 milímetros.

De acordo com o instituto, as chuvas ocorridas em dezembro de 2025 na cidade foram frequentes, porém mal distribuídas. Foram 16 dias e vários deles se destacaram por volumes significativos, acima de 20 milímetros.