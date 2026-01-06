Um homem simulando portar uma arma de fogo invadiu o carro de uma mulher de 45 anos que deixava um estabelecimento comercial no Jardim Nasralla, na tarde desta terça-feira (6), em Bauru, e manteve ela e seu filho de 9 anos reféns. O criminoso queria que a vítima fosse até uma agência bancária para sacar dinheiro e chegou a ameaçar as vítimas de morte quando a mulher disse que não tinha valores disponíveis. Ele acabou fugindo com celular, carteira e aliança dela e, até a publicação desta reportagem, não havia sido localizado.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu por volta das 15h30. A vítima foi rendida pelo suspeito ao sair de um comércio e entrar em seu veículo, um Jeep Compass. Ela contou à polícia que o homem sentou-se no banco traseiro, ao lado do seu filho, e a obrigou a dirigir, pedindo para que ela fosse até uma agência bancária para sacar dinheiro.

A mulher disse que não tinha valores disponíveis e, nesse momento, segundo o registro policial, o criminoso passou a ameaçar ela e o filho de morte, orientando-a, então, a seguir até a residência dela. Nas imediações do Parque Vitória Régia, o homem começou a agir com agressividade e nervosismo e exigiu a carteira dela, além do celular e da aliança.