Um homem de 24 anos que vinha do Paraná pilotando uma CG 160 vermelha foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária, em Piratininga, na noite desta terça-feira (6), por transportar droga escondida no tanque de combustível. Ele foi denunciado à corporação por quem conhecia o trajeto que faria até São José do Rio Preto, passando pela região.

Os policiais, então, se posicionaram para interceptá-lo, o que aconteceu por volta das 22h, no quilômetro 264 da rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225). Segundo o registro policial, durante a abordagem, ele confessou a prática do crime. No interior do tanque estavam entre 5 e 6 quilos de maconha concentrada, acondicionada em cerca de 50 bexigas.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial, e o indivíduo ficou à disposição da Justiça.