JCNET - Sampi Bauru
BAURU-PIRATININGA

Drogas no tanque de CG vinda do Paraná levam jovem à prisão

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JCNET
Viatura da PM Rodoviária
Um homem de 24 anos que vinha do Paraná pilotando uma CG 160 vermelha foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária, em Piratininga, na noite desta terça-feira (6), por transportar droga escondida no tanque de combustível. Ele foi denunciado à corporação por quem conhecia o trajeto que faria até São José do Rio Preto, passando pela região.

Os policiais, então, se posicionaram para interceptá-lo, o que aconteceu por volta das 22h, no quilômetro 264 da rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225). Segundo o registro policial, durante a abordagem, ele confessou a prática do crime. No interior do tanque estavam entre 5 e 6 quilos de maconha concentrada, acondicionada em cerca de 50 bexigas.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial, e o indivíduo ficou à disposição da Justiça.

