Uma viatura oficial da Prefeitura de Mineiros do Tietê atropelou um cavalo que estava solto na pista, na madrugada desta quarta-feira (7), na Rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Jaú. Com o impacto, o motorista do veículo ficou gravemente ferido e precisou ser socorrido à Santa Casa de Jaú.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no km 287 da rodovia, quando o condutor foi surpreendido pela travessia repentina do animal e não teve tempo de desviar. O cavalo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária, quatro pessoas estavam na viatura no momento do acidente. Três ocupantes não se feriram. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e, após os trabalhos no local, o tráfego foi liberado na rodovia.