07 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ANIMAL NA PISTA

Viatura oficial atropela cavalo e motorista fica em estado grave

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação: Artesp
Motorista não teve tempo para desviar do animal
Motorista não teve tempo para desviar do animal

Uma viatura oficial da Prefeitura de Mineiros do Tietê atropelou um cavalo que estava solto na pista, na madrugada desta quarta-feira (7), na Rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Jaú. Com o impacto, o motorista do veículo ficou gravemente ferido e precisou ser socorrido à Santa Casa de Jaú.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu no km 287 da rodovia, quando o condutor foi surpreendido pela travessia repentina do animal e não teve tempo de desviar. O cavalo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária, quatro pessoas estavam na viatura no momento do acidente. Três ocupantes não se feriram. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e, após os trabalhos no local, o tráfego foi liberado na rodovia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários