O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru informa que realizará, na manhã desta quarta-feira (7), uma intervenção programada no sistema de abastecimento de água. A equipe de Eletromecânica realizará a substituição da válvula de pé da bomba de recalque do reservatório UR-06 – Ypê, localizado na Alameda Ypê, quarteirão 1, no Parque São Geraldo.

Durante a execução do serviço, o abastecimento do reservatório ficará temporariamente interrompido, podendo afetar o fornecimento de água nas regiões do Jardim Godoy, Parque Santa Cecília, Parque São Geraldo, Novo Jardim Pagani, Jardim Flórida, Residencial Colina Verde, Parque City e nos condomínios Parque Bonardi, Bellagio e Floratta Altos da Nações.

A previsão é que o serviço seja concluído até o final da tarde de quarta-feira, com a retomada gradual do abastecimento e a normalização completa prevista para o decorrer da noite.