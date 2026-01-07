O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru informa que realizará, na manhã desta quarta-feira (7), uma intervenção programada no sistema de abastecimento de água. A equipe de Eletromecânica realizará a substituição da válvula de pé da bomba de recalque do reservatório UR-06 – Ypê, localizado na Alameda Ypê, quarteirão 1, no Parque São Geraldo.
Durante a execução do serviço, o abastecimento do reservatório ficará temporariamente interrompido, podendo afetar o fornecimento de água nas regiões do Jardim Godoy, Parque Santa Cecília, Parque São Geraldo, Novo Jardim Pagani, Jardim Flórida, Residencial Colina Verde, Parque City e nos condomínios Parque Bonardi, Bellagio e Floratta Altos da Nações.
A previsão é que o serviço seja concluído até o final da tarde de quarta-feira, com a retomada gradual do abastecimento e a normalização completa prevista para o decorrer da noite.
O DAE orienta que os consumidores utilizem a água armazenada em seus reservatórios domiciliares de forma consciente. Residências e estabelecimentos com capacidade adequada de armazenamento não deverão enfrentar maiores transtornos durante a realização da manutenção.
Em casos emergenciais de falta de água, o serviço de abastecimento por caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares, todos os dias, inclusive aos domingos e feriados.