O Sesi Vôlei Bauru volta às quadras pela Superliga nesta quarta-feira (7), às 18h30, após a pausa da liga para o final de ano. O time bauruense enfrenta o Renasce Sorocaba pela 12ª rodada da Superliga 25-26, a primeira partida do returno, no ginásio do Sesi Sorocaba. A partida tem transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.
Na reta final do primeiro turno, o Sesi Vôlei Bauru sofreu derrota para o time de Osasco em 3 a 0 e acabou na sexta colocação com 18 pontos, tendo seis vitórias e cinco derrotas. A equipe de Sorocaba chega como a última colocada na tabela de classificação com três pontos, ainda buscando sua primeira vitória na competição.
O duelo entre as equipes paulistas já ocorreu quatro vezes na atual temporada, com o Sesi Vôlei Bauru vencendo todas as partidas. O único confronto na casa da equipe sorocabana (pelo jogo 1 da semifinal do Paulista 2025) acabou em 3 sets a 0 para o time de Bauru.
Na partida do primeiro turno, disputada em Bauru, Nia Reed foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 20 pontos, sendo também eleita a melhor jogadora da partida. Diana foi a segunda maior pontuadora, com 17.
Roslandy Acosta terminou o primeiro turno como maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, somando 134 pontos, seguida de Mayany (116) e Bruna Moraes (114). A aniversariante do dia 5 de janeiro e capitã da equipe bauruense, Dani Lins foi a melhor sacadora da Superliga, com 12 pontos de saque.
Nos bloqueios, Mayany foi a líder do Sesi Vôlei Bauru, com 36 pontos no fundamento, a quarta melhor marca da liga nacional. A central também aparece com a quarta melhor eficiência de ataque da Superliga, com 38%. Léia é destaque como a melhor passadora da liga, com 69,5% de eficiência no passe.
Superliga 25/26 | Jogos Sesi Vôlei Bauru
2º Turno
1ª rodada - Renasce Sorocaba x Sesi Vôlei Bauru I 07/01 - 18h30 I Ginásio do Sesi Sorocaba, Sorocaba (SP)
2ª rodada - Batavo Mackenzie x Sesi Vôlei Bauru I 12/01 - 18h30 I Ginásio do Mackenzie, Belo Horizonte (MG)
3ª rodada - Sesi Vôlei Bauru x Paulistano Barueri I 16/01 - 21h I Arena Paulo Skaf, Bauru
*7ª rodada - Brasília Vôlei x Sesi Vôlei Bauru I 27/01 - 18h30 I Sesi Taguatinga, Brasília (DF)
4ª rodada - Fluminense x Sesi Vôlei Bauru I 30/01 - 20h I Ginásio do Hebraica, Rio de Janeiro (RJ)
5ª rodada - Sesi Vôlei Bauru x Dentil Praia Clube I 06/02 - 21h I Arena Paulo Skaf, Bauru
6ª rodada - Tijuca Vôlei x Sesi Vôlei Bauru I 11/02 - 21h30 I Ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)
8ª rodada - Sesi Vôlei Bauru x Sancor Seguros Vôlei Maringá I 05/03 - 21h I Arena Paulo Skaf, Bauru
9ª rodada - Sesc RJ Flamengo x Sesi Vôlei Bauru I 13/03 - 21h I Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)
10ª rodada - Sesi Vôlei Bauru x Gerdau Minas I 20/03 - 19h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
11ª rodada - Osasco São Cristóvão Saúde x Sesi Vôlei Bauru I 24/03 - 21h I Ginásio Municipal Professor José Liberatti, Osasco (SP)
1º Turno
Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Renasce Sorocaba | 22/10 | Arena Paulo Skaf
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Batavo Mackenzie | 25/10 | Arena Paulo Skaf
Paulistano Barueri 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru | 31/10 | Barueri
Sesi Vôlei Bauru 0 x 3 Fluminense | 09/11 | Arena Paulo Skaf
Dentil/Praia Clube 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru | 14/11 | Uberlândia
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Tijuca Vôlei | 21/11 | Arena Paulo Skaf
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Brasília Vôlei | 25/11 | Arena Paulo Skaf
Sancor Seguros Vôlei 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru | 01/12 | Maringá
Sesi Vôlei Bauru 2 x 3 Sesc RJ Flamengo | 05/12 | Arena Paulo Skaf
Gerdau Minas 3 x 1 Sesi Vôlei Bauru | 12/12 | 18h30 | Belo Horizonte
Sesi Vôlei Bauru 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde | 22/12 | Arena Paulo Skaf