07 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
SUPERLIGA 25-26

Sesi Vôlei Bauru estreia em 2026 nesta 4ª contra Renasce Sorocaba

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Felipe Wiira/Sesi-SP
Na reta final do primeiro turno, o Sesi Vôlei Bauru sofreu derrota para o time de Osasco em 3 a 0 e acabou na sexta colocação, com 18 pontos
Na reta final do primeiro turno, o Sesi Vôlei Bauru sofreu derrota para o time de Osasco em 3 a 0 e acabou na sexta colocação, com 18 pontos

O Sesi Vôlei Bauru volta às quadras pela Superliga nesta quarta-feira (7), às 18h30, após a pausa da liga para o final de ano. O time bauruense enfrenta o Renasce Sorocaba pela 12ª rodada da Superliga 25-26, a primeira partida do returno, no ginásio do Sesi Sorocaba. A partida tem transmissão do Sportv 2 e da Volleyball World TV.

Na reta final do primeiro turno, o Sesi Vôlei Bauru sofreu derrota para o time de Osasco em 3 a 0 e acabou na sexta colocação com 18 pontos, tendo seis vitórias e cinco derrotas. A equipe de Sorocaba chega como a última colocada na tabela de classificação com três pontos, ainda buscando sua primeira vitória na competição.

O duelo entre as equipes paulistas já ocorreu quatro vezes na atual temporada, com o Sesi Vôlei Bauru vencendo todas as partidas. O único confronto na casa da equipe sorocabana (pelo jogo 1 da semifinal do Paulista 2025) acabou em 3 sets a 0 para o time de Bauru.

Na partida do primeiro turno, disputada em Bauru, Nia Reed foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 20 pontos, sendo também eleita a melhor jogadora da partida. Diana foi a segunda maior pontuadora, com 17.

Roslandy Acosta terminou o primeiro turno como maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, somando 134 pontos, seguida de Mayany (116) e Bruna Moraes (114). A aniversariante do dia 5 de janeiro e capitã da equipe bauruense, Dani Lins foi a melhor sacadora da Superliga, com 12 pontos de saque.

Nos bloqueios, Mayany foi a líder do Sesi Vôlei Bauru, com 36 pontos no fundamento, a quarta melhor marca da liga nacional. A central também aparece com a quarta melhor eficiência de ataque da Superliga, com 38%. Léia é destaque como a melhor passadora da liga, com 69,5% de eficiência no passe.

Superliga 25/26 | Jogos Sesi Vôlei Bauru

2º Turno

1ª rodada - Renasce Sorocaba x Sesi Vôlei Bauru I 07/01 - 18h30 I Ginásio do Sesi Sorocaba, Sorocaba (SP)

2ª rodada - Batavo Mackenzie x Sesi Vôlei Bauru I 12/01 - 18h30 I Ginásio do Mackenzie, Belo Horizonte (MG)

3ª rodada - Sesi Vôlei Bauru x Paulistano Barueri I 16/01 - 21h I Arena Paulo Skaf, Bauru

*7ª rodada - Brasília Vôlei x Sesi Vôlei Bauru I 27/01 - 18h30 I Sesi Taguatinga, Brasília (DF)

4ª rodada - Fluminense x Sesi Vôlei Bauru I 30/01 - 20h I Ginásio do Hebraica, Rio de Janeiro (RJ)

5ª rodada - Sesi Vôlei Bauru x Dentil Praia Clube I 06/02 - 21h I Arena Paulo Skaf, Bauru

6ª rodada - Tijuca Vôlei x Sesi Vôlei Bauru I 11/02 - 21h30 I Ginásio do Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ)

8ª rodada - Sesi Vôlei Bauru x Sancor Seguros Vôlei Maringá I 05/03 - 21h I Arena Paulo Skaf, Bauru

9ª rodada - Sesc RJ Flamengo x Sesi Vôlei Bauru I 13/03 - 21h I Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

10ª rodada - Sesi Vôlei Bauru x Gerdau Minas I 20/03 - 19h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru

11ª rodada - Osasco São Cristóvão Saúde x Sesi Vôlei Bauru I 24/03 - 21h I Ginásio Municipal Professor José Liberatti, Osasco (SP)

1º Turno

Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Renasce Sorocaba | 22/10 | Arena Paulo Skaf

Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Batavo Mackenzie | 25/10 | Arena Paulo Skaf

Paulistano Barueri 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru | 31/10 | Barueri

Sesi Vôlei Bauru 0 x 3 Fluminense | 09/11 | Arena Paulo Skaf

Dentil/Praia Clube 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru | 14/11 | Uberlândia

Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Tijuca Vôlei | 21/11 | Arena Paulo Skaf

Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Brasília Vôlei | 25/11 | Arena Paulo Skaf

Sancor Seguros Vôlei 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru | 01/12 | Maringá

Sesi Vôlei Bauru 2 x 3 Sesc RJ Flamengo | 05/12 | Arena Paulo Skaf

Gerdau Minas 3 x 1 Sesi Vôlei Bauru | 12/12 | 18h30 | Belo Horizonte

Sesi Vôlei Bauru 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde | 22/12 | Arena Paulo Skaf

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários