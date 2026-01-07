O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit iniciou a venda de ingressos para seu primeiro jogo de 2026. No próximo sábado (10), a equipe bauruense enfrentará o Osasco, às 18h, no ginásio Panela de Pressão. O confronto marca o início do 2º turno do NBB Caixa.
As entradas antecipadas estão disponíveis exclusivamente de forma online, por meio do site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para as cadeiras numeradas e R$ 90 para as cadeiras de quadra.
Cada CPF poderá adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais para menores de idade. A gratuidade é válida para crianças de até 7 anos, sendo necessário retirar o ingresso de cortesia pelo site antes da partida.
Caso a carga de ingressos colocada à venda não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio, uma hora antes do início do jogo.