Pratânia - Um acidente envolvendo quatro veículos deixou duas pessoas feridas e interditou totalmente a rodovia João Mellão (SP-255) por aproximadamente uma hora, na tarde desta terça-feira (6), na altura do quilômetro 213, em Pratânia (70 quilômetros de Bauru). As informações são da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Segundo o site do órgão, por razões a serem esclarecidas, por volta das 15h, ocorreu um engavetamento no sentido norte da via entre uma van, uma caminhonete Ford Ranger, uma picape Fiat Strada e um Gol.

Um ocupante da van foi socorrido com ferimentos considerados moderados e um ocupante do Gol sofreu lesões consideradas leves. Já as pessoas que estavam na caminhonete e na picape não se machucaram.