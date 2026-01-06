O Esporte Clube Noroeste entrou em campo nesta terça-feira (6) para o seu segundo compromisso na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida teve início às 18h, contra o Comercial de Ribeirão Preto, no Estádio Francisco Travassos, em Ribeirão Preto, e a equipe de Bauru foi derrotada por 2 a 0.
Os primeiros minutos do confronto foram bastante estudados, com as duas equipes priorizando a marcação e buscando espaços no setor ofensivo. Apesar do equilíbrio inicial, o Norusquinha demonstrava boa organização e intensidade na pressão sobre a saída de bola adversária.
Aos oito minutos de jogo, essa postura deu resultado. Após uma saída errada do Comercial, Guilherme roubou a bola no campo ofensivo e participou de um lance de muita disputa dentro da área. Em meio a um bate-rebate, o Norusquinha quase abriu o placar, mas o goleiro Cássio conseguiu intervir, e a defesa do Comercial afastou o perigo na sequência.
Conforme determinação da Federação Paulista de Futebol, aos 23 minutos do primeiro tempo o árbitro realizou a parada técnica de dois minutos para reidratação dos jogadores. Durante o intervalo, o técnico Marcelo Santos aproveitou para fazer ajustes na equipe, mantendo a proposta ofensiva que o Norusquinha vinha aplicando, sem se intimidar diante dos donos da casa.
A parada técnica surtiu efeito e, na sequência, aos 26 minutos, Cauã arriscou um chute forte de fora da área pelo lado direito, levando perigo e assustando o goleiro do Comercial.
Aos 29 minutos, em um contra-ataque do Comercial, Lucas Prado, do Norusca, cometeu pênalti em Pablo. Na cobrança, o próprio Pablo foi para a bola e abriu o placar para o Leão.
Mesmo após o gol sofrido, o Noroeste seguiu buscando o ataque, mantendo sua postura ofensiva e competitiva ao longo da primeira etapa.
Após o intervalo, o técnico Marcelo Santos promoveu a primeira alteração na equipe, sacando o volante Cauã para a entrada do meio-campista Kauã Tobias, buscando dar mais qualidade e criatividade ao setor de meio-campo.
Com a mudança, o Norusquinha passou a ter mais posse de bola, tentando trabalhar melhor as jogadas e criar alternativas para que a bola chegasse com mais eficiência ao setor ofensivo.
A partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Comercial passou a ter maior domínio das ações e voltou a pressionar o Norusquinha. Aos 23 minutos, o atacante Pablo recebeu uma enfiada de bola do lateral-direito Touro e ficou em boa condição de finalização, mas o goleiro Cristian fez uma grande defesa, evitando que o Comercial ampliasse o placar.
Aos 30 minutos da segunda etapa, novamente Cristian apareceu bem e realizou outra grande defesa após um chute de longa distância de Kauan Gomes, mantendo o Norusquinha vivo na partida.
De tanto pressionar, o Comercial chegou ao segundo gol após cobrança de escanteio pelo lado direito. Touro fez o cruzamento na medida e Pedrão subiu bem para cabecear com força, ampliando o placar.
O Norusquinha sentiu o segundo gol e, aos 44 minutos do segundo tempo, Daniel cometeu mais um pênalti a favor do Comercial. Na cobrança, porém, Cristian brilhou novamente, defendeu a penalidade e evitou que o Noroeste sofresse o terceiro gol.
O Norusquinha ainda tentou reagir nos minutos finais, mas não conseguiu alterar o resultado. Mesmo com o segundo jogo consecutivo atuando com uma equipe de média de apenas 15 anos e meio, o grande destaque da partida foi o goleiro Cristian, de apenas 15 anos, que brilhou com diversas defesas importantes ao longo do confronto.
O Esporte Clube Noroeste agora volta suas atenções para o último compromisso na competição, encerrando sua participação na Copinha diante do Atlético Piauense, na sexta-feira (9), às 18h.