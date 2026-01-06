O Esporte Clube Noroeste entrou em campo nesta terça-feira (6) para o seu segundo compromisso na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida teve início às 18h, contra o Comercial de Ribeirão Preto, no Estádio Francisco Travassos, em Ribeirão Preto, e a equipe de Bauru foi derrotada por 2 a 0.

Os primeiros minutos do confronto foram bastante estudados, com as duas equipes priorizando a marcação e buscando espaços no setor ofensivo. Apesar do equilíbrio inicial, o Norusquinha demonstrava boa organização e intensidade na pressão sobre a saída de bola adversária.

Aos oito minutos de jogo, essa postura deu resultado. Após uma saída errada do Comercial, Guilherme roubou a bola no campo ofensivo e participou de um lance de muita disputa dentro da área. Em meio a um bate-rebate, o Norusquinha quase abriu o placar, mas o goleiro Cássio conseguiu intervir, e a defesa do Comercial afastou o perigo na sequência.