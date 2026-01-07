Santa Cruz do Rio Pardo - A Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru) realiza neste domingo (11) o tradicional Passeio de Comboia pelo rio Pardo.

As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (9), na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no Ginásio de Esportes. Informações pelo telefone (14) 3332-2304.

Segundo a organização, serão contemplados com prêmios os três primeiros colocados em duas categorias: equipe mais criativa e maior equipe de boias conectadas.