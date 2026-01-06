Botucatu - Botucatu (100 quilômetros de Bauru) vai antecipar para 18 de janeiro, um domingo, a vacinação contra a dengue, por recomendação do Ministério da Saúde, que definiu a realização simultânea da ação nos municípios-piloto. Inicialmente, a ação estava prevista para ocorrer no dia 1 de fevereiro. A medida reforça a urgência da prevenção e a importância da adesão da população diante do risco de avanço da doença.
O município é um dos poucos selecionados no Brasil para receber, de forma ampliada e estratégica, a vacinação contra a dengue para toda a população de 15 a 59 anos. No restante do país, a imunização ocorrerá de maneira escalonada e prioritária para públicos específicos.
A vacina aplicada será o primeiro imunizante de dose única contra a dengue no mundo, com produção 100% nacional e disponibilização exclusiva pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Estudos apontam 74,7% de eficácia contra a dengue sintomática e 89% de proteção contra formas graves e com sinais de alarme, além de proteção contra os quatro sorotipos da doença.
A escolha do município como um dos polos da estratégia nacional leva em consideração o sucesso de campanhas anteriores, como a vacinação contra a Covid-19, que resultou em impacto significativo na redução de casos. Agora, a expectativa é repetir esse resultado no combate à dengue, especialmente em um momento crítico, com risco iminente da circulação dos sorotipos 2, 3 e 4.
Por ser de dose única, o imunizante facilita a adesão da população e permite uma proteção mais rápida e eficaz mesmo para quem já foi contaminado pela dengue, reduzindo a possibilidade de casos graves, internações e óbitos. A vacinação é hoje uma das principais armas para conter o avanço da doença, especialmente durante o período de maior transmissão.
Para receber a vacina, é fundamental que a população mantenha o cadastro atualizado na unidade de saúde de referência e leve no dia da vacinação documento com foto, preferencialmente CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço. Em caso de dúvidas, os munícipes devem procurar sua unidade de saúde para atualização cadastral.
Já os adolescentes de 10 a 14 anos continuam com a vacinação disponível regularmente nas unidades de saúde. Nos próximos dias, a prefeitura definirá como será a organização para a imunização em massa e divulgará o cronograma de ações.