Botucatu - Botucatu (100 quilômetros de Bauru) vai antecipar para 18 de janeiro, um domingo, a vacinação contra a dengue, por recomendação do Ministério da Saúde, que definiu a realização simultânea da ação nos municípios-piloto. Inicialmente, a ação estava prevista para ocorrer no dia 1 de fevereiro. A medida reforça a urgência da prevenção e a importância da adesão da população diante do risco de avanço da doença.

O município é um dos poucos selecionados no Brasil para receber, de forma ampliada e estratégica, a vacinação contra a dengue para toda a população de 15 a 59 anos. No restante do país, a imunização ocorrerá de maneira escalonada e prioritária para públicos específicos.

A vacina aplicada será o primeiro imunizante de dose única contra a dengue no mundo, com produção 100% nacional e disponibilização exclusiva pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Estudos apontam 74,7% de eficácia contra a dengue sintomática e 89% de proteção contra formas graves e com sinais de alarme, além de proteção contra os quatro sorotipos da doença.