A pele desidratada é um clássico do verão, sobretudo quando a gente abusa do sol e esquece o hidratante ou toma água de menos. Se você sente a pele descamando com alguma frequência e até percebe sinais de esbranquiçamento, está na hora de se cuidar mais.

A seguir, eu conto como você reconhece, cuida e evita ter a pele desidratada. Vamos lá!

Quais são os sinais de uma pele desidratada?