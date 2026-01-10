A pele desidratada é um clássico do verão, sobretudo quando a gente abusa do sol e esquece o hidratante ou toma água de menos. Se você sente a pele descamando com alguma frequência e até percebe sinais de esbranquiçamento, está na hora de se cuidar mais.
A seguir, eu conto como você reconhece, cuida e evita ter a pele desidratada. Vamos lá!
Quais são os sinais de uma pele desidratada?
Entre os sinais mais comuns, temos os seguintes:
Sensação de repuxamento, mesmo em peles oleosas.
Aspecto opaco, sem viço.
Textura áspera ou irregular ao toque.
Descamação leve (principalmente ao redor do nariz e boca).
Linhas finas acentuadas, especialmente quando você sorri ou movimenta o rosto.
Sensibilidade aumentada (ardor ou desconforto ao aplicar produtos).
Produção excessiva de óleo como resposta compensatória.
Vermelhidão ou manchas ocasionais após exposição ao sol.
Um ponto importante aqui é entender a diferença entre os termos hidratação e oleosidade.
Pele desidratada é um estado temporário da pele em que há falta de água (hidratação) nas camadas da pele, e não necessariamente falta de óleo. Ou seja: qualquer tipo de pele pode ficar desidratada - até peles oleosas. Essa falta de água prejudica a função de barreira da pele, deixando-a sensível, opaca e com textura desigual.
Isso acontece quando a pele perde mais água do que consegue reter. E os motivos não têm a ver apenas com sol e calor, mas envolvem clima seco, vento, excesso de limpeza, produtos agressivos, pouca ingestão de água, ar-condicionado etc.
Acontece muito de peles desidratadas também ficarem oleosas. A oleosidade vem de uma resposta de proteção da pele: ela cria mais sebo para se defender da falta de água
Como combater a desidratação da pele em 7 passos?
1. Use hidratantes para corpo e rosto diariamente
Aplique hidratantes logo após o banho, quando a pele ainda está úmida, para reter melhor a água. Em zonas mais secas (cotovelos, joelhos, mãos), escolha fórmulas mais densas, como as com manteigas e ceramidas. Além disso, o hidratante do rosto é diferente do do corpo — e mesmo peles oleosas pedem hidratação (lembre-se hidratação é a reposição de água)
2. Tome água constantemente durante o dia
A hidratação começa de dentro pra fora: beber água auxilia o corpo a manter o equilíbrio hídrico. Pequenos goles ao longo do dia evitam picos de desidratação. A quantidade ideal de água é aquela suficiente para que a urina saia clarinha.
3. Fuja do sol nos horários mais críticos (10h às 16h)
Esse período concentra a maior radiação UV, que acelera a perda de água e danifica a barreira cutânea. Prefira sombra, roupas leves e acessórios de proteção.
4. Use filtro solar no corpo e no rosto, sempre reaplicando
O protetor previne danos solares que deixam a pele sensível e ressecada. Reaplique a cada 2 a 3 horas — especialmente no verão ou após suar muito e mergulhar. Assim como os hidratantes, é preciso usar um protetor no rosto e outro no corpo, já que a pele do rosto é mais fina e tende a ficar oleosa facilmente.
5. Tome banhos rápidos e com água morna ou gelada
Água muito quente remove a oleosidade natural que protege a hidratação da pele. Banhos curtos ajudam a preservar a barreira cutânea e evitar o ressecamento.
6. Opte por sabonetes à base de glicerina vegetal
Eles limpam sem ressecar porque formam uma camada hidratante suave. São ideais não só para os dias de sol, como para qualquer fase.
7. Use um óleo de banho antes de se ensaboar
O óleo cria um filme protetor que impede a perda excessiva de água durante o banho. Ele também deixa a pele mais macia e reduz a sensação de repuxamento.
E para evitar a desidratação?
Se você quer evitar a desidratação, o principal é tomar bastante água como eu já disse acima, usar hidratante diariamente e aplicar filtro solar sempre, mesmo em dias nublados.
Na dúvida de quais produtos usar? Marque com seu dermatologista o quanto antes. Uma pele desidratada se torna mais propensa a infecções e alergias. Bora se cuidar!
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb
Médica, CRM-SP 96.027