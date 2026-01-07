Repercussão

Repercutiram nos bastidores políticos de Bauru os dados da Ágili Pesquisas, divulgados nesta terça-feira (6), no Programa 360º, uma parceria entre a 96FM e o JC/JCNET. Realizada em dezembro, com 460 entrevistas presenciais na cidade, a pesquisa mostra os graus de aprovação e insatisfação da população com as gestões dos poderes Executivo e Legislativo, um alerta para o início do ano eleitoral.

Preocupação

De acordo com a Ágili Pesquisas, a administração da prefeita Suéllen Rosim tem maior reprovação (52%) do que aprovação (39%). Os índices são piores para a Câmara Municipal, reprovada por 55% dos moradores. O principal problema da cidade apontado é o abastecimento de água (33%), seguido por saúde, pavimentação e segurança. Já o projeto da Parceria Público-Privada PPP do lixo foi rejeitado por 65,5% dos munícipes ouvidos pela Ágili.

Lula e Tarcísio

A pesquisa Ágili também sondou a aprovação e reprovação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Lula (PT). Resultado: 54,4% aprovam o governo de Tarcísio e 31,5% reprovam. No plano nacional, 71% dos bauruenses reprovam o governo Lula e 23,7% aprovam.