Repercussão
Repercutiram nos bastidores políticos de Bauru os dados da Ágili Pesquisas, divulgados nesta terça-feira (6), no Programa 360º, uma parceria entre a 96FM e o JC/JCNET. Realizada em dezembro, com 460 entrevistas presenciais na cidade, a pesquisa mostra os graus de aprovação e insatisfação da população com as gestões dos poderes Executivo e Legislativo, um alerta para o início do ano eleitoral.
Preocupação
De acordo com a Ágili Pesquisas, a administração da prefeita Suéllen Rosim tem maior reprovação (52%) do que aprovação (39%). Os índices são piores para a Câmara Municipal, reprovada por 55% dos moradores. O principal problema da cidade apontado é o abastecimento de água (33%), seguido por saúde, pavimentação e segurança. Já o projeto da Parceria Público-Privada PPP do lixo foi rejeitado por 65,5% dos munícipes ouvidos pela Ágili.
Lula e Tarcísio
A pesquisa Ágili também sondou a aprovação e reprovação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente Lula (PT). Resultado: 54,4% aprovam o governo de Tarcísio e 31,5% reprovam. No plano nacional, 71% dos bauruenses reprovam o governo Lula e 23,7% aprovam.
Sem previsão
A Prefeitura de Bauru não tem previsão de quando unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade voltarão a contar com o atendimento estendido, ou seja, até as 23h durante a semana e até as 18h, aos sábados. Isso porque será necessária uma nova licitação para contratar uma nova organização social (OS) em substituição à Mahatma Gandhi, que deixou de prestar o serviço após passar por intervenção provocada por investigações que apontaram irregularidades na administração.
Prejuízo
O horário estendido na saúde básica é importante porque amplia o acesso da população ao atendimento, especialmente de quem trabalha durante o dia e não consegue ir às unidades em horário comercial. O benefício havia sido implementado no início de maio de 2023, sendo suspenso por conta dos problemas com a OS em meados de setembro de 2025.
Prazo suspenso
Coincidentemente, na sequência ao período de festas, quando os reeducandos deixam as unidades prisionais por conta do benefício da saída temporária e desfalcam a coleta de lixo, alvo de reclamação em vários bairros, a Emdurb publicou no Diário Oficial desta terça (6) a suspensão do prazo de validade do processo seletivo destinado à função de coletor de lixo. Segundo a presidente da autarquia, Gislaine Magrini, a medida foi adotada em razão da falta de candidatos classificados. Todos os aprovados foram convocados. Os demais foram reprovados na prova mesmo. Por essa razão, foi publicada a suspensão.