Jaú - Um trator que executava obras na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, despencou de um barranco, na manhã desta terça-feira (6), e atingiu o acostamento e parte de uma das pistas do chamado Contorno Rodoviário de Jaú (47 quilômetros de Bauru).

Segundo informações da página Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú, o maquinário realizava serviços de roçagem às margens da rodovia, próximo ao acesso à avenida Ana Claudina, quando, por razões a serem esclarecidas, acabou caindo do barranco e atingindo o Contorno Rodoviário.

Em razão do acidente, houve o derramamento de óleo na pista, que precisou ser parcialmente interditada para o trânsito. Além da Polícia Militar (PM), equipes do Corpo de Bombeiros e concessionária que administra a via atuaram na ocorrência. O operador do trator sofreu apenas escoriações.