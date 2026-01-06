As tradicionais e tão esperadas liquidações de janeiro oferecem, neste ano, até 70% de desconto aos clientes em Bauru. As promoções incluem também queima de estoque, condições especiais de parcelamento e a chance de concorrer a um Volvo EX30 100% elétrico.
O bota-fora, com mercadorias das lojas do Centro expostas ao longo do Calçadão da Batista de Carvalho, começa nesta quinta-feira (8). Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), o comércio funcionará em horário normal, das 9h às 18h, com as promoções até sábado (10).
As ofertas abrangem uma ampla variedade de produtos, como vestuário, calçados, eletrodomésticos, acessórios, eletrônicos, itens de beleza e decoração, entre outros segmentos. O objetivo é renovar os estoques e comercializar itens remanescentes, explica Elion Pontechelle Júnior, consultor jurídico da CDL.
“A queima de estoques foi excelente em 2025 e, para 2026, esperamos um crescimento nas vendas entre 6% e 8%”, afirma Elion. No Boulevard Shopping, diversas lojas já participam da ação especial de início de ano, com promoções válidas enquanto durarem os estoques e condições que variam conforme cada estabelecimento, segundo a assessoria de imprensa.
Já no Bauru Shopping, o Saldão de Natal será realizado entre quinta-feira (8) e domingo (11). Além dos descontos, o período marca a reta final da campanha promocional de Natal, que sorteará um Volvo EX30 100% elétrico, avaliado em cerca de R$ 230 mil. Os cupons fiscais já foram cadastrados pelos consumidores até esta segunda (5), e o sorteio será realizado pela Loteria Federal na quarta-feira (7). A apuração do resultado será na quinta, no dia 8, e o ganhador terá direito imediato à propriedade do veículo.