As tradicionais e tão esperadas liquidações de janeiro oferecem, neste ano, até 70% de desconto aos clientes em Bauru. As promoções incluem também queima de estoque, condições especiais de parcelamento e a chance de concorrer a um Volvo EX30 100% elétrico.

O bota-fora, com mercadorias das lojas do Centro expostas ao longo do Calçadão da Batista de Carvalho, começa nesta quinta-feira (8). Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), o comércio funcionará em horário normal, das 9h às 18h, com as promoções até sábado (10).

As ofertas abrangem uma ampla variedade de produtos, como vestuário, calçados, eletrodomésticos, acessórios, eletrônicos, itens de beleza e decoração, entre outros segmentos. O objetivo é renovar os estoques e comercializar itens remanescentes, explica Elion Pontechelle Júnior, consultor jurídico da CDL.