A demolição de uma casa situada dentro da propriedade de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, marcou mais uma etapa das buscas pelo corpo da idosa, assassinada e jogada em um poço com mais de 30 metros de profundidade, no bairro rural Rio Verde, em Bauru, conforme informaram os caseiros presos suspeitos pelo crime. A derrubada do imóvel foi feita nesta terça-feira (6) para permitir o avanço das escavações e garantir a segurança das equipes que atuam no local.

O trabalho envolve equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Obras), que atuam com maquinário pesado da Prefeitura, além da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. De acordo com o diretor da pasta, Etelvino Zacarias Martins, o Teo, a demolição foi autorizada pela Polícia Civil após contato com um herdeiro da vítima.

Teo destaca que o imóvel derrubado não era a residência onde Dagmar morava. “A casa demolida não é a principal. A residência da vítima fica mais afastada. A que foi demolida era utilizada pelo caseiro e precisou ser retirada para que as buscas avancem com segurança”, reiterou.

O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte). Dagmar vivia sozinha em um sítio, onde também vivia um casal de caseiros, que ocupava outra casa na mesma propriedade. Durante as investigações, a Polícia Civil constatou o desaparecimento do veículo da idosa, um Fiat Strada, que foi localizado posteriormente após negociações em diferentes cidades.