06 de janeiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CORPO NÃO ENCONTRADO

Casa é demolida para avanço das buscas por idosa em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Maquinário da Secretaria de Infraestrutura (Obras) de Bauru ao lado do poço
Maquinário da Secretaria de Infraestrutura (Obras) de Bauru ao lado do poço

A demolição de uma casa situada dentro da propriedade de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, marcou mais uma etapa das buscas pelo corpo da idosa, assassinada e jogada em um poço com mais de 30 metros de profundidade, no bairro rural Rio Verde, em Bauru, conforme informaram os caseiros presos suspeitos pelo crime. A derrubada do imóvel foi feita nesta terça-feira (6) para permitir o avanço das escavações e garantir a segurança das equipes que atuam no local.

O trabalho envolve equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Obras), que atuam com maquinário pesado da Prefeitura, além da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. De acordo com o diretor da pasta, Etelvino Zacarias Martins, o Teo, a demolição foi autorizada pela Polícia Civil após contato com um herdeiro da vítima. 
Teo destaca que o imóvel derrubado não era a residência onde Dagmar morava. “A casa demolida não é a principal. A residência da vítima fica mais afastada. A que foi demolida era utilizada pelo caseiro e precisou ser retirada para que as buscas avancem com segurança”, reiterou.

O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte). Dagmar vivia sozinha em um sítio, onde também vivia um casal de caseiros, que ocupava outra casa na mesma propriedade. Durante as investigações, a Polícia Civil constatou o desaparecimento do veículo da idosa, um Fiat Strada, que foi localizado posteriormente após negociações em diferentes cidades.

O casal suspeito foi preso no dia 24 de dezembro, no Paraná, onde os filhos ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar. Amigos da vítima relataram que ela enfrentava conflitos com os caseiros e desconfiavam de extorsões.

Dagmar Grimm Streger
Dagmar Grimm Streger

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários