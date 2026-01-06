O Noroeste inicia a temporada 2026 com um grande desafio no Paulistão. No próximo dia 11 de janeiro, o Alvirrubro estreia na competição diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Para a partida, o clube já definiu os valores dos ingressos avulsos, que estarão disponíveis conforme cada setor do estádio.
Na Arquibancada Eucalipto (Norusca), destinada à torcida do Noroeste, os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). A Arquibancada Central, localizada na região central do estádio, terá valores de R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia).
A Arquibancada Benedito Eleutério – setor Norusca, com acesso exclusivo ao torcedor alvirrubro, mantém os preços de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia). Para a torcida visitante, a Arquibancada Benedito Eleutério (Visitante) terá ingressos a R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia). Já a Cadeira Coberta, setor com maior conforto, custa R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada).
Setorização e Portões
* Portão A: Arquibancada Geral
* Portão B: Arquibancada Central / Cadeiras Central
* Portão C: Sócio Torcedor
* Portão D: Prioritário / PCD
* Portão G: Visitante (Red Bull Bragantino)
* Portão H: Camarote
Para a compra do ingresso avulso, é obrigatório o reconhecimento facial. O torcedor que optar pela compra online deve acessar o site https://ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos#!/home. Quem preferir adquirir o ingresso presencialmente pode procurar a Secretaria do Esporte Clube Noroeste, que está disponível para auxiliar no cadastro do reconhecimento facial, na renovação ou na adesão de novos sócios ao programa Sócio Torcedor.
O acesso dos Sócios Mirins (crianças até 2 anos) e dos dependentes será realizado exclusivamente por meio da Carteirinha Digital.
Excepcionalmente para este primeiro jogo entre Noroeste x Red Bull Bragantino, caso haja qualquer instabilidade ou dificuldade no reconhecimento facial, o acesso ao estádio poderá ser liberado via QR Code, gerado pelo próprio sistema, garantindo a entrada do torcedor.
O atendimento ocorre na Rua Benedito Eleutério, nº 4-10, Vila Pacífico, em Bauru (SP), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h.
O Noroeste conta com o apoio da torcida para transformar o Alfredão em um grande palco na estreia do Paulistão.