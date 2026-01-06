O Noroeste inicia a temporada 2026 com um grande desafio no Paulistão. No próximo dia 11 de janeiro, o Alvirrubro estreia na competição diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Para a partida, o clube já definiu os valores dos ingressos avulsos, que estarão disponíveis conforme cada setor do estádio.

Na Arquibancada Eucalipto (Norusca), destinada à torcida do Noroeste, os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). A Arquibancada Central, localizada na região central do estádio, terá valores de R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia).

A Arquibancada Benedito Eleutério – setor Norusca, com acesso exclusivo ao torcedor alvirrubro, mantém os preços de R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia). Para a torcida visitante, a Arquibancada Benedito Eleutério (Visitante) terá ingressos a R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia). Já a Cadeira Coberta, setor com maior conforto, custa R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia-entrada).