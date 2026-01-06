Uma mulher de 34 anos e seu filho adolescente de 16 foram flagrados por equipes do 13° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) com vários tipos de drogas no Jardim Vitória, em Bauru, nesta segunda-feira (5). Ele foi apreendido e ela presa por tráfico de drogas. Ambos estavam em uma residência situada entre a avenida Castelo Branco e a rua Bernardino de Campos.
Segundo o Baep, os policiais realizavam patrulhamento na região quando visualizaram um indivíduo em frente a uma residência que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga e, com volume aparente nos bolsos, entrou rapidamente em um imóvel.
Diante da atitude, os policiais prosseguiram no acompanhamento ao rapaz e conseguiram abordá-lo nos fundos da residência, quando ele tentava se desfazer de uma sacola plástica, informa a corporação. Simultaneamente, a mãe dele foi detida no interior do imóvel.
Na busca pessoal, foram localizados pinos contendo cocaína com o adolescente abordado. Com a mulher, sobre a pia da cozinha, foram encontrados mais pinos da mesma substância, além de um aparelho celular.
Durante as buscas, os policiais localizaram sacolas arremessadas e escondidas sobre o telhado de residências vizinhas, contendo diversas porções de entorpecentes. Questionada sobre os fatos, a mãe relatou utilizar o imóvel para armazenar drogas e informou que o próprio filho atuava na organização e distribuição dos entorpecentes na região.
Ao final da ocorrência, após a contabilidade realizada pela autoridade policial, foram apreendidas porções de maconha, haxixe, dry e certa quantidade de cocaína. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao Plantão Policial.
O delegado ratificou as medidas adotadas pela equipe, elaborando o Boletim de Ocorrência relacionado ao crime de tráfico de drogas, ao ato infracional de tráfico de drogas e ao crime de corrupção de menores.