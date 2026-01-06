Uma mulher de 34 anos e seu filho adolescente de 16 foram flagrados por equipes do 13° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) com vários tipos de drogas no Jardim Vitória, em Bauru, nesta segunda-feira (5). Ele foi apreendido e ela presa por tráfico de drogas. Ambos estavam em uma residência situada entre a avenida Castelo Branco e a rua Bernardino de Campos.

Segundo o Baep, os policiais realizavam patrulhamento na região quando visualizaram um indivíduo em frente a uma residência que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga e, com volume aparente nos bolsos, entrou rapidamente em um imóvel.

Diante da atitude, os policiais prosseguiram no acompanhamento ao rapaz e conseguiram abordá-lo nos fundos da residência, quando ele tentava se desfazer de uma sacola plástica, informa a corporação. Simultaneamente, a mãe dele foi detida no interior do imóvel.