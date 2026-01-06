A ACAÊ está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2026 dos cursos do Programa de Inclusão Produtiva, PIP, e do Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego, PEPE, iniciativas realizadas em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.
As inscrições seguem até o dia 9 de janeiro (sexta-feira) e podem ser realizadas de forma online, pelos links oficiais da Prefeitura de Bauru, ou presencialmente nas unidades da ACAÊ.
Os interessados podem se inscrever pelos links:
Programa de Inclusão Produtiva, PIP
https://www2.bauru.sp.gov.br/inscricao.aspx?i=60
Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego, PEPE
https://www2.bauru.sp.gov.br/inscricao.aspx?i=61
Além da inscrição online, a ACAÊ também realiza atendimento presencial para apoio às inscrições em suas unidades, conforme o programa de interesse.
Locais de inscrição presencial na ACAÊ:
ACAÊ Beta
Rua Arnaldo Rodrigues de Menezes, 17-155
Parque Jaraguá, Bauru SP
Casa PIP
Rua Emílio dos Santos, 1-21
Jardim Progresso, Bauru SP
O Programa de Inclusão Produtiva é voltado principalmente para pessoas a partir dos 16 anos, em idade laboral, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A proposta contempla ações de capacitação técnica e profissional, com foco no desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho, no incentivo ao trabalho autônomo e na geração de renda.
O Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego tem como público adolescentes e jovens a partir dos 15 anos. O programa busca fortalecer a formação cidadã, ampliar o acesso à informação e desenvolver competências básicas e específicas relacionadas ao mundo do trabalho, contribuindo para a autonomia e o protagonismo social.
Para os moradores da área de abrangência da ACAÊ, o Centro de Referência de Assistência Social responsável é o CRAS IX de Julho, localizado na Rua Itália Giovanetti Franciscato, quadra 1, telefone 98187 4751.
Pessoas que não tenham acesso à internet podem procurar o CRAS ou as unidades da ACAÊ para realizar a inscrição com apoio da equipe técnica.
A ACAÊ reforça que os programas PIP e PEPE representam oportunidades importantes de formação, inclusão social e acesso ao mundo do trabalho.