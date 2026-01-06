A ACAÊ está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2026 dos cursos do Programa de Inclusão Produtiva, PIP, e do Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego, PEPE, iniciativas realizadas em parceria com a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

As inscrições seguem até o dia 9 de janeiro (sexta-feira) e podem ser realizadas de forma online, pelos links oficiais da Prefeitura de Bauru, ou presencialmente nas unidades da ACAÊ.

Os interessados podem se inscrever pelos links: