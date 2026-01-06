O Carnaval de Bauru 2026 já começa a ganhar forma. A Prefeitura de Bauru firmou contrato com a empresa Adriana Janine Canhas Gonçalves Dias EPP, para a organização dos desfiles. A empresa receberá R$ 780 mil e ficará responsável por toda a estrutura, planejamento, preparação e a realização da apresentação de escolas de samba e blocos carnavalescos de Bauru.

Além de coordenar a logística do evento, a vencedora do processo licitatório deverá fornecer ampla estrutura de apoio, incluindo equipe organizadora, brigadistas, transporte de passistas e alegorias, guinchos, gruas, caminhões de som, sonorização da pista, camisetas de identificação, entre outros serviços.

Tradicionalmente, o Carnaval de Bauru reúne milhares de foliões. Neste ano, os desfiles serão mais uma vez realizados na avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro.