O Carnaval de Bauru 2026 já começa a ganhar forma. A Prefeitura de Bauru firmou contrato com a empresa Adriana Janine Canhas Gonçalves Dias EPP, para a organização dos desfiles. A empresa receberá R$ 780 mil e ficará responsável por toda a estrutura, planejamento, preparação e a realização da apresentação de escolas de samba e blocos carnavalescos de Bauru.
Além de coordenar a logística do evento, a vencedora do processo licitatório deverá fornecer ampla estrutura de apoio, incluindo equipe organizadora, brigadistas, transporte de passistas e alegorias, guinchos, gruas, caminhões de som, sonorização da pista, camisetas de identificação, entre outros serviços.
Tradicionalmente, o Carnaval de Bauru reúne milhares de foliões. Neste ano, os desfiles serão mais uma vez realizados na avenida Jorge Zaiden, nos dias 14 e 16 de fevereiro.
Veja a ordem:
Dia 16/2 (2ª feira)
19h30 – Realeza
20h – Bloco Fiel Macabra
20h50 – Escola de Samba Estação Primeiro de Agosto
22h – Escola de Samba Tradição da Zona Leste
23h10 – Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade
Dia 14/2 (sábado)
19h30 – Realeza
20h – Bloco Unidos do Icarahy
20h50 – Escola de Samba Dragões Unidos da Vila
22h – Escola de Samba Estrela do Samba de Tibiriçá
23h10 – Escola de Samba Mocidade Unida da Vila Falcão