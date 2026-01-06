Após as fortes chuvas recentes, a Secretaria de Infraestrutura de Bauru intensificou a operação tapa-buracos nesta segunda-feira (5). Três equipes atuam diariamente na cidade, aplicando cerca de 30 toneladas de massa asfáltica o equivalente a seis caminhões para agilizar a recuperação do pavimento e melhorar a fluidez do trânsito
Nesta segunda-feira, os serviços foram realizados nos bairros São Geraldo, Nova Esperança e Jaraguá. De acordo com a pasta, as frentes de trabalho seguem um cronograma técnico, com prioridade para avenidas e vias de maior circulação, onde o impacto no tráfego é mais significativo. As equipes continuarão os trabalhos nos próximos dias e seguem mobilizadas, conforme as condições climáticas permitirem com o objetivo de melhorar a segurança viária e reduzir os transtornos à população.
Além dos serviços de tapa-buracos, a Prefeitura de Bauru realizou, nos últimos dias, a limpeza de vias públicas após as chuvas registradas durante o feriado de fim de ano. As equipes das Secretarias de Serviços Urbanos, Infraestrutura e Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semmab) estiveram mobilizadas, assim como a Defesa Civil e o Departamento de Água e Esgoto (DAE), que permaneceram de prontidão.
Na sexta-feira (2), foram executados serviços de limpeza na marginal da avenida Nações Unidas Norte, na calçada da avenida Getúlio Vargas e na avenida Nuno de Assis, nas proximidades do Fórum, locais que apresentavam acúmulo de terra após as chuvas.
Já no domingo (4), equipes da Secretaria de Infraestrutura realizaram a limpeza do córrego Água da Grama, na passagem da avenida Daniel Pacífico, principal ligação entre as regiões do Jardim Bela Vista e da Vila Falcão. A limpeza periódica é necessária para evitar a obstrução da passagem e garantir melhores condições de tráfego.
Durante o feriado prolongado, a Secretaria de Infraestrutura atuou ainda na manutenção de ruas sem pavimentação, na substituição de tampas de bocas de lobo e na limpeza de vias públicas. Os serviços continuarão a ser realizados ao longo desta semana.