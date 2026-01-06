Após as fortes chuvas recentes, a Secretaria de Infraestrutura de Bauru intensificou a operação tapa-buracos nesta segunda-feira (5). Três equipes atuam diariamente na cidade, aplicando cerca de 30 toneladas de massa asfáltica o equivalente a seis caminhões para agilizar a recuperação do pavimento e melhorar a fluidez do trânsito

Nesta segunda-feira, os serviços foram realizados nos bairros São Geraldo, Nova Esperança e Jaraguá. De acordo com a pasta, as frentes de trabalho seguem um cronograma técnico, com prioridade para avenidas e vias de maior circulação, onde o impacto no tráfego é mais significativo. As equipes continuarão os trabalhos nos próximos dias e seguem mobilizadas, conforme as condições climáticas permitirem com o objetivo de melhorar a segurança viária e reduzir os transtornos à população.

Além dos serviços de tapa-buracos, a Prefeitura de Bauru realizou, nos últimos dias, a limpeza de vias públicas após as chuvas registradas durante o feriado de fim de ano. As equipes das Secretarias de Serviços Urbanos, Infraestrutura e Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semmab) estiveram mobilizadas, assim como a Defesa Civil e o Departamento de Água e Esgoto (DAE), que permaneceram de prontidão.