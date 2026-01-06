O Programa ‘Muralha Paulista’ já permitiu que a Polícia Militar (PM) capturasse 70 procurados da Justiça, além da prisão de 13 pessoas em flagrante e a recuperação de 17 veículos em Bauru, em pouco mais de três meses de funcionamento. Os dados são das ações realizadas pelo 4º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (4º BPM-I) e pelo 13º Batalhão de Operações Especiais (BAEP) em Bauru.

Ao todo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública instalou 103 câmeras de monitoramento em Bauru, algumas delas com reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos. A formalização do convênio do município com o Governo do Estado foi assinada em agosto do ano passado, e o Programa ‘Muralha Paulista’ começou em outubro.

A prefeita Suéllen Rosim esteve no Copom de Bauru, e destacou que o programa vem apresentando resultados expressivos e positivos para a segurança pública. “O Programa Muralha Paulista já vem mostrando ótimos resultados, com pouco mais de três meses, o que reforça a importância do uso da tecnologia para a segurança pública. A Polícia Militar consegue agir com mais rapidez, e a população é beneficiada. Agradecemos ao governador Tarcísio de Freitas, que escolheu Bauru como uma cidade-piloto para a implantação desse projeto, que já está transformando a segurança pública do estado de São Paulo”, afirmou.