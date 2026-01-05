O Esporte Clube Noroeste realiza, nesta terça-feira (6), o último jogo-treino de sua preparação para a temporada. A equipe enfrenta o Mirassol Futebol Clube como parte final dos trabalhos antes do primeiro compromisso oficial do ano.

A atividade será realizada sem a presença de público e imprensa, proporcionando um ambiente controlado e reservado, voltado exclusivamente para ajustes táticos, testes de formação e avaliações da comissão técnica.

Em comum acordo entre as equipes, o foco estará no desempenho e na evolução dos trabalhos, sem a divulgação de placar ou informações competitivas do confronto.