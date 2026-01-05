05 de janeiro de 2026
TEMPORADA 2026

Noroeste enfrenta o Mirassol em jogo-treino final de preparação

Duelo serve como etapa final de preparação para a estreia do Noroeste, marcada para o próximo domingo (11) diante do Red Bull Bragantino, no Alfredo de Castilho
O Esporte Clube Noroeste realiza, nesta terça-feira (6), o último jogo-treino de sua preparação para a temporada. A equipe enfrenta o Mirassol Futebol Clube como parte final dos trabalhos antes do primeiro compromisso oficial do ano.

A atividade será realizada sem a presença de público e imprensa, proporcionando um ambiente controlado e reservado, voltado exclusivamente para ajustes táticos, testes de formação e avaliações da comissão técnica.

Em comum acordo entre as equipes, o foco estará no desempenho e na evolução dos trabalhos, sem a divulgação de placar ou informações competitivas do confronto.

O duelo serve como etapa final de preparação para a estreia do Noroeste, marcada para o próximo domingo (11) diante do Red Bull Bragantino, quando a equipe atuará perante sua torcida no Estádio Alfredo de Castilho.

Reforço ao Sócio-Torcedor

O clube esclarece que o atendimento presencial, localizado na rua Benedito Eleutério, nº 4-10, Vila Pacífico, em Bauru, com funcionamento das 9h às 12h e das 13h às 17h, passa a ser exclusivamente destinado à retirada das camisas oficiais a partir desta segunda-feira (5). O benefício é válido para os torcedores que aderirem ao Plano Ouro, com retirada gratuita, e ao Plano Prata, com 50% de desconto na camisa oficial.

