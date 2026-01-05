Botucatu - Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), neste final de semana, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após furtar duas vezes na mesma noite a residência da sua mãe, de 61 anos, que já havia solicitado medida protetiva de urgência para impedi-lo de se aproximar dela. Um comparsa dele, de 28 anos, que teria invadido o imóvel em uma das ocasiões, também foi preso.

De acordo com boletim de ocorrência (BO), o suspeito tinha a intenção de buscar internação em uma clínica para dependentes químicos e aguardava atendimento no pronto-socorro adulto, na madrugada deste sábado (3), quando teria tido uma recaída.

Ele, então, arrombou a porta da lavanderia da casa da mãe, no Conjunto Residencial Frei Fidelis, e furtou uma televisão de 29 polegadas e dois pacotes de carne, produtos que teriam sido "penhorados" em uma biqueira em troca de entorpecentes.