A Emdurb iniciou os trabalhos de substituição e implantação das novas placas de sinalização do estacionamento rotativo, com início pela região central de Bauru. Além do aplicativo do rotativo, os motoristas passam a contar com placas equipadas com QR Code, que direcionam diretamente para o sistema de pagamento, tornando o processo mais rápido, prático e acessível.

A previsão é de que cerca de 1.000 placas sejam substituídas e implantadas na cidade. Segundo a empresa, os usuários também contam com o apoio dos fiscais do estacionamento rotativo, que estarão à disposição para orientar, esclarecer dúvidas e realizar a venda de créditos, garantindo mais segurança e comodidade no uso do serviço.

A Emdurb esclarece ainda que, desde a última sexta-feira (2), deixa de existir no município a diferenciação entre Área Azul e Área Verde. "As áreas passam a ser unificadas, com tempo máximo de permanência de duas horas, sendo permitida uma recarga adicional, conforme as regras do estacionamento rotativo", explica, em nota.