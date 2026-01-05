Itapuí - Um homem de 29 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (5), em Itapuí (44 quilômetros de Bauru), por crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher. De acordo com a polícia, ele teria desrespeitado medida protetiva de urgência e feito graves ameaças à sua ex-companheira.

A ação que resultou na prisão de M.L.S. (apenas as iniciais foram divulgadas) ocorreu durante diligências conduzidas pela equipe da Delegacia de Polícia de Itapuí, no curso de apuração de ocorrência envolvendo ameaças no contexto da Lei Maria da Penha.

"No decorrer dos trabalhos, foram constatadas novas condutas criminosas, inclusive descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas pelo Poder Judiciário, além de ameaças graves dirigidas à vítima, o que evidenciou risco concreto à sua integridade", informa a corporação.