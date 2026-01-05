A Prefeitura de Bauru realizou, nesta segunda-feira (5), uma reunião para avançar na criação da Guarda Municipal. Participaram a prefeita Suéllen Rosim, o secretário de Governo Renato Purini, a secretária-adjunta da Administração, Erika Fournier, o coordenador de Políticas para Segurança e Monitoramento, Flávio Kitazume, e os assessores Elisângela Prado e Daniel Freitas, do gabinete da prefeitura.

A criação da Guarda Municipal está prevista no novo organograma da prefeitura, e agora será estruturada com a avaliação do número mínimo de servidores para o início do funcionamento e o impacto financeiro para o município. Em seguida, será necessário enviar o projeto de lei com a criação dos novos cargos efetivos para a Câmara Municipal, e caso o projeto de lei seja aprovado, a prefeitura poderá realizar o concurso público para o provimento dos cargos.

Como são várias etapas necessárias até o começo do funcionamento, o processo deverá seguir nos próximos meses, com previsão de implantação até o ano que vem. Bauru vai fazer contato com outros municípios do mesmo porte que já possuem Guardas Municipais ativas para conhecer o funcionamento, a estrutura e o tamanho das corporações.