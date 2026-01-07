Esporte e cinema se encontram na Mostra “AlongaMetragem”, que apresenta cinebiografias e filmes de ficção sobre trajetórias esportivas. As exibições são gratuitas e acontecem entre os dias 8 e 29 de janeiro no Auditório do Sesc Bauru.
Com narrativas que vão além do desempenho em quadra, campo ou pista, as cenas revelam personagens que enfrentaram desafios, romperam barreiras e construíram histórias inspiradoras dentro e fora do esporte.
Confira a programação dos próximos filmes da Mostra “AlongaMetragem”:
4 X 100 - Correndo Por Um Sonho
Em 2016, uma derrota na final olímpica do revezamento 4x100 marca para sempre a vida de uma equipe de atletas brasileiras. Três anos depois, Maria Lúcia, a responsável pela eliminação, segue brilhando no atletismo e na mídia, enquanto Adriana, que trabalhou duro na competição, vive frustrada de pequenas lutas de MMA. Em 2021, elas têm uma nova chance de reescrever essa história.
Dirigido por Tomás Portella, o filme é uma produção brasileira lançada em 2021, com 109 minutos de duração. A exibição acontece no dia 8, quinta-feira, às 19h30, com classificação indicativa para maiores de 12 anos.
A sessão será realizada no auditório, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição, a partir das 14h, pelo App Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br, além da retirada presencial, disponível a partir das 18h30.
Um Time Show De Bola
Desde garoto, Amadeo é aficionado por totó, tendo construído seus próprios jogadores. Ao ser desafiado por um arrogante garoto, algo mágico acontece e os bonecos da mesa de jogo ganham vida para ajudar o seu companheiro de grandes jogadas.
Dirigido por Juan José Campanella, o filme é uma coprodução entre Argentina, Reino Unido, Estados Unidos e Espanha, lançada em 2013, com 106 minutos de duração. A exibição acontece no dia 15, quinta-feira, às 19h30, e a obra tem classificação livre.
A sessão será realizada no auditório, com entrada gratuita. Os ingressos poderão ser garantidos no dia da exibição, a partir das 14h, pelo App Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br, além da retirada presencial, disponível a partir das 18h30.
Creed – Nascido Para Lutar
Adonis Johnson nunca conheceu o pai, Apollo Creed, que faleceu antes de seu nascimento. Ainda assim, a luta está em seu sangue e ele decide entrar no mundo das competições profissionais de boxe. Após muito insistir, Adonis consegue convencer Rocky Balboa a ser seu treinador e, enquanto um luta pela glória, o outro luta pela vida.
Dirigido por Ryan Coogler, o filme, produzido nos Estados Unidos, foi lançado em 2015 e tem 133 minutos de duração. A exibição acontece no dia 22, quinta-feira, às 19h30, com classificação indicativa para maiores de 12 anos.
A sessão será realizada no auditório, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição, a partir das 14h, pelo App Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br, além da retirada presencial, disponível a partir das 18h30.
42 - A História de Uma Lenda
Jackie Robinson é um jogador de baseball que disputa a liga nacional dos atletas negros até ser recrutado em 1946 por Branch Rickey, executivo de um time da principal liga dos EUA, que deseja promover uma quebra de paradigma.
A exibição acontece no dia 29, quinta-feira, às 16h30. O filme é dirigido por Brian Helgeland, produção dos Estados Unidos, lançado em 2013, com 128 minutos de duração e classificação indicativa para maiores de 14 anos.
A sessão será realizada no auditório, com entrada gratuita. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição, a partir das 10h, pelo App Credencial Sesc SP ou pelo site centralrelacionamento.sescsp.org.br, além da retirada presencial, disponível a partir das 15h30.