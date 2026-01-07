Esporte e cinema se encontram na Mostra “AlongaMetragem”, que apresenta cinebiografias e filmes de ficção sobre trajetórias esportivas. As exibições são gratuitas e acontecem entre os dias 8 e 29 de janeiro no Auditório do Sesc Bauru.

Com narrativas que vão além do desempenho em quadra, campo ou pista, as cenas revelam personagens que enfrentaram desafios, romperam barreiras e construíram histórias inspiradoras dentro e fora do esporte.

Confira a programação dos próximos filmes da Mostra “AlongaMetragem”: